Gây rối trật tự công cộng; Trộm cắp xe mô tô bị bắt...

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 3/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý L.T.Đ. (SN 1993, trú TX.Phú Mỹ) về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng còn lại. Trước đó, Đ. đang ở quán mì cay của gia đình tại KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thì em ruột là L.T.T. (SN 1995) cùng một số nam thanh niên đến mượn dao tự chế. Khi Đ. chạy ra thì thấy T. cùng nhóm thanh niên đến khu vực vỉa hè trước cổng quán karaoke D. (cách quán mì cay khoảng 15m) đánh nhau với 3 nam thanh niên khác. Thấy vậy Đ. lấy ghế sắt của quán chạy đến đánh 3 thanh niên trên. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp xe mô tô bị bắt

Ngày 3/1, Công an huyện Long Đất lập hồ sơ xử lý N.C.T. (SN 1988, trú tỉnh Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, T. đi bộ đến ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, thì phát hiện xe mô tô BKS 72S2-67… không có người trông coi, chìa khóa đang để ở xe nên trộm cắp. Lúc này, chị P.T.T. phát hiện lao đến đẩy ngã T. và cùng người dân bắt giữ giao công an xử lý. (Trí Nhân)

Đánh bạc

Ngày 3/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.T.H.T. (SN 1981), D.T.K. (SN 1973), N.T.K.T. (SN 1990) và N.N.T.T. (SN: 1996, cùng trú phường Nguyễn An Ninh) về hành vi đánh bạc xảy ra tại hẻm 442, đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh dưới hình thức chơi bài tứ sắc. Tổng số tiền mặt các đối tượng mang theo sử dụng để đánh bạc là 7,5 triệu đồng. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 3/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an phường Kim Dinh, bắt quả tang L.H.E. (SN 1998, chỗ ở tổ 7, KP.Núi Dinh, phường Kim Dinh) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá tại nơi ở. (Sơn Khê)

Đánh người vì mâu thuẫn lúc ăn nhậu

Ngày 3/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại hẻm 1789, đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, L.V.L. (SN 2002, trú tỉnh Bến Tre) đã dùng 1 ly bia thủy tinh đánh anh L.V.M. (SN 1995, trú TP.Vũng Tàu) gây thương tích. (Lê Nguyễn)