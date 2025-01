Phạt tăng nhưng vi phạm giao thông vẫn nhiều

Từ ngày 1/1, Nghị định 168/2024, của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực. Điểm đáng chú ý là nghị định quy định, tăng cao mức xử phạt nhiều hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Khi tín hiệu đèn đỏ, mọi người dừng phương tiện thì 2 người phụ nữ điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ. (Ảnh chụp sáng 3/1).

Ngang nhiên vượt đèn đỏ

Theo Nghị định 168, nhiều lỗi vi phạm giao thông tăng mức phạt gấp nhiều lần so với trước, như: vượt đèn đỏ với người điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt từ 18-20 triệu đồng, 4-6 triệu đồng đối với xe mô tô (tăng gần 4 lần so với Nghị định 100); đi ngược chiều với người điều khiển xe mô tô sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng (tăng hơn 3 lần so với Nghị định 100)... Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người tham gia giao thông vẫn vi phạm.

Sáng 3/1, quan sát tại ngã ba đường 30/4-Đô Lương (phường 11, TP.Vũng Tàu) vào giờ cao điểm lượng phương tiện lưu thông qua đây rất đông, nhưng nhiều trường hợp vượt đèn đỏ. Đơn cử, người phụ nữ điều khiển xe mô tô BKS 95B1-490… phía sau chở con nhỏ không đội mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ khi còn 11 giây.

Trường hợp khác, người phụ nữ điều khiển xe mô tô BKS 72AC-085… vượt đèn đỏ 13 giây. Do phương tiện vượt đèn đỏ, nên các phương lưu thông từ đường Đô Lương ra đường 30/4, bóp còi inh ỏi để tránh xảy ra va chạm.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong 2 ngày (1 và 2/1) Nghị định số 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 25.079 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 169 xe ô tô, 8.147 xe mô tô, 245 phương tiện khác; tước 4.261 giấy phép lái xe các loại.

Chứng kiến nhiều trường hợp vượt đèn đỏ tại ngã ba đường Đô Lương-30/4, bà Nguyễn Thị T. (nhà ở đường 30/4, phường 11) cho biết, tình trạng vi phạm giao thông tại chốt đèn này xảy ra thường xuyên. Nhiều người đưa, đón con đến trường không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, leo lên vỉa hè. “Việc tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm giao thông là cần thiết để răn đe, giảm nguy cơ gây tai nạn giao thông”, bà T. nói.

Anh Lại Quốc H. (trú phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) cho biết: "Qua đọc báo và mạng xã hội tôi biết được các lỗi vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt nặng hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, khi đi trên đường tôi vẫn thấy nhiều người phóng nhanh, vượt cả đèn đỏ. Vì vậy, công an cần xử lý nghiêm và tuyên truyền để mọi người nắm, đi đường an toàn hơn".

Tương tự, tại nút giao đường 30/4-Bùi Thiện Ngộ (TP.Vũng Tàu) tình trạng vượt đèn đỏ cũng diễn ra phổ biến. Chốt đèn này gần Khu công nghiệp Đông Xuyên nên sáng sớm và chiều muộn, lượng người và phương tiện lưu thông qua đây rất đông, phải nhích từng chút một.

Tuy nhiên, chỉ vì nhanh vài giây nhiều người đã chọn cách vượt đèn đỏ, rất nguy hiểm. Đứng tại chốt đèn này quan sát trong 10 phút, chúng tôi đếm được hơn 10 trường hợp vượt đèn đỏ. Một số trường hợp điều khiển xe máy đi ngược chiều suýt xảy ra va chạm với xe ô tô.

Một người phụ nữ điều khiển phương tiện lưu thông ngược chiều trên đường 30/4, TP.Vũng Tàu. (Ảnh chụp sáng 3/1).

Xử lý kết hợp tuyên truyền

Theo cơ quan công an hiện nay, ý thức tham gia giao thông của phần lớn người dân đã được cải thiện. Tuy nhiên, thời điểm không có chốt kiểm tra giao thông thì người điều khiển phương tiện còn vi phạm nhiều.

Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về tổ chức triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về luật và các văn bản quy định chỉ tiết cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT toàn tỉnh để nắm vững và thực hiện theo quy định.

Trong 2 ngày 1 và 2/1, lực lượng CSGT toàn tỉnh tổ chức 144 lượt tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 201 trường hợp vi phạm với các lỗi như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều...

Hiện nay, nhiều lỗi vi phạm theo nghị định mới mà người tham gia giao thông chưa biết, nên lực lượng CSGT vừa xử lý kết hợp tuyên truyền cho mọi người nắm rõ. Các trường hợp bất hợp tác, không thừa nhận hành vi vi phạm sẽ được lực lượng CSGT cung cấp lại video, hình ảnh vi phạm để đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong xử lý. Đồng thời, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm luật khi tham gia giao thông hàng ngày.

“Thời gian tới, chúng tôi phối hợp với chính quyền các cấp, sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến người dân, học sinh về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP để nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông, từ đó hạn chế tối đa các hành vi vi phạm”, Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN