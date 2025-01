Công an phường Long Tâm đẫn đầu phong trào Vì an ninh Tổ quốc

Ngày 17/1, Công an phường Long Tâm (TP. Bà Rịa) tổ chức tổng kết công tác đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025.

Trong năm 2024, lực lượng Công an phường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều mặt công tác. Cụ thể, số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 45% so với năm 2023. Tiêu biểu, lực lượng công an phường đã phá 6 vụ án hình sự, bắt giữ 11 đối tượng, vượt hơn 40% chỉ tiêu được giao.

Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cũng đạt hiệu quả cao, triệt xóa nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn, đưa 12 đối tượng vào diện cai nghiện bắt buộc.

Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) đạt được nhiều thành tích cao trong Phong trào thi đua Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an phường Long Tâm đã vinh dự được Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào Vì an ninh Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhiều thành tích khác.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG