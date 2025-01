Cẩn trọng bà hỏa những ngày cuối năm

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn PCCC đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, kho hàng hóa, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí, điểm du lịch tập trung đông người…; công tác bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy nổ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh pháo hoa, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Qua công tác kiểm tra phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn PCCC để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục; chủ động trong công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý khi có cháy nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC.