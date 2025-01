Xây dựng trái phép phải quyết liệt ngăn chặn từ đầu

Những năm gần đây, số vụ vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) giảm so với trước. Tuy nhiên, tình trạng xây dựng trái phép, sai phép vẫn còn xảy ra dây dưa, kéo dài và khó xử lý dứt điểm.

Lực lượng chức năng phường 5 tháo dỡ công trình vi phạm tại số 35 Trần Phú (phường 5, TP.Vũng Tàu).

Vi phạm xây dựng giảm nhưng vẫn còn dây dưa, khó xử lý

Hơn 1.000m2 đất mặt nước ven biển trên đường Trần Phú (phường 5, TP.Vũng Tàu), bị lấn chiếm trái phép để lót gạch, lắp dựng sàn gỗ, che mái tôn kinh doanh dịch vụ ăn uống. Từ ngày 3/1 đến nay, UBND phường 5 đã tổ chức 2 xe múc và nhiều nhân sự cưỡng chế, tháo dỡ.

Ông Trần Vy Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường 5 cho biết, tại số 35 Trần Phú có phần đất và công trình xây dựng hợp pháp. Riêng diện tích lấn, chiếm trái phép nằm phía biển, được các cá nhân thực hiện trước năm 2008. Nơi này xây công trình kinh doanh nhà hàng, ăn uống. Sau đó chủ đầu tư chuyển đổi sang kinh doanh quán cà phê view biển, song đã ngừng hoạt động từ năm ngoái. Ngày 30/12/2024, UBND phường 5 đã có thông báo số 2776/TB-UBND về việc thi hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp vi phạm tại số 35 Trần Phú.

Đây chỉ là một trong số những vụ việc xây dựng trái phép, sai phép tại TP.Vũng Tàu đang được cơ quan chức năng rốt ráo xử lý. Theo thống kê của Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu, năm 2024, trên toàn thành phố có 33 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng. Các trường hợp vi phạm hành chính chủ yếu là sai phép, không phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất…

Trong đó, UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 5 quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, 7 trường hợp đang đề xuất UBND TP.Vũng Tàu xử phạt theo quy định với số tiền xử phạt hơn 657 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 7 trường hợp (tương đương giảm 21,2%), tuy nhiên các vụ việc vi phạm vẫn còn dây dưa, kéo dài.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, đến nay tổng số trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm so với cùng kỳ hàng năm. Năm 2022 so với năm 2021 giảm 34 trường hợp (tương đương 20,244 %); năm 2023 so với năm 2022 giảm 52 trường hợp (tương đương 38,81 %); năm 2024 giảm 11 trường hợp so với năm 2023 (tương đương 13,41 %).

Ông Lê Minh Quang, Chánh thanh tra Sở Xây dựng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được; tình trạng xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ không phép, sai giấy phép xây dựng được cấp, xây dựng trên đất nông nghiệp… vẫn còn xảy ra tại một số địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Đặc biệt, tại một số KCN-CCN, vẫn còn xảy ra xây dựng công trình khi chưa hoàn thành thủ tục đất đai, xây dựng theo quy định với quy mô lớn, qua thời gian dài, nhưng không được phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc phường 11 (TP.Vũng Tàu).

Cần ngăn chặn ngay từ đầu

Ông Lê Minh Quang phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến vi phạm về TTXD. Trong đó, tập trung ở các nhóm nguyên nhân như: nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao đã dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra để phục vụ nhu cầu ở, kinh doanh; người dân còn thiếu hiểu biết về các quy định của pháp luật...

Xác định công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, trong đó có công tác quản lý nhà nước về TTXD là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Sở Xây dựng đã chủ động đưa ra một số giải pháp để nâng cao quản lý trật tự xây dựng trong thời gian tới. Đó là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân các quy định, chính sách về đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Ngoài ra, cần triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TG ngày 16/1202023; trong đó, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đồng bộ, các quy hoạch ngành thống nhất để khắc phục tình trạng chồng chéo trong quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch trong thời gian tới.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương thường xuyên nắm tình hình, rà soát địa bàn và nắm bắt thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm về sử dụng đất sai xây dựng… UBND huyện Châu Đức đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác quản lý đất đai, xây dựng tại địa bàn các xã, thị trấn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép, không phép.

Bài, ảnh: QUANG VŨ