Trấn áp nạn buôn bán thuốc lá lậu

Trước tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc có dấu hiệu diễn biến phức tạp dịp cuối năm, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với loại tội phạm này.

Thuốc lá lậu không rõ nguồn gốc bị cấm vận chuyển, mua bán, sử dụng.

Một ngày, phát hiện 5 vụ thuốc lá nhập lậu

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 7h30 sáng 16/12, Công an TP.Vũng Tàu phát hiện ông N.X.T. (SN 1965, chỗ ở phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô BKS 37K2-37… đang vận chuyển 20 bao thuốc lá điếu hiệu Esse Change giao cho các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ. Ngoài ra, ông T. cũng tự nguyện giao nộp thêm 200 bao thuốc lá điếu nhập lậu có xuất xứ từ nước ngoài được cất tại nơi ở.

Tiếp đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, tại khu vực trước số 744, đường 30/4, phường 11 (TP.Vũng Tàu), Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang N.T.N. (SN 1984, trú TP.Vũng Tàu) đang vận chuyển 1 bao nilon màu đen có 190 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Không chỉ đấu tranh với các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu, mà lực lượng công an còn chia thành nhiều tổ kiểm tra các tiệm tạp hóa. Qua đó phát hiện thêm nhiều trường hợp buôn bán thuốc lá nhập lậu.

Đơn cử, khoảng 8h45 ngày 16/12, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra cửa hàng tạp hóa M.M. (phường Nguyễn An Ninh) do bà K.T.T.M. (SN 1991, trú TP.Vũng Tàu) làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện bà này đang có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Tang vật thu giữ gồm 50 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Tiếp đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra tạp hóa T.N. (đường 30/4) do bà T.T.T.T. (SN 1964, trú TP.Vũng Tàu) làm chủ đang buôn bán hàng cấm là thuốc lá. Tang vật thu giữ 6.130 bao thuốc lá nhập.

Kiểm tra tại tiệm tạp hóa H.P. (chợ Thắng Nhất, đường 30/4, phường Thắng Nhất) do bà Đ.T.Q.T. (SN 1959, trú TP.Vũng Tàu) làm chủ, lực lượng công an cũng phát hiện có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Tang vật thu giữ 120 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Hành vi buôn, bán, vận chuyển, tàng trữ, giao, nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy vào số lượng mà có mức hình phạt khác nhau nhưng nhẹ nhất là bị phạt tiền từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 1-5 năm.

Đấu tranh kết hợp tuyên truyền

Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lực lượng công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các, ngành, đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng cụ thể, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Trong đó, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, cờ bạc, cá độ, buôn bán hàng cấm, tội phạm ma túy, kinh tế và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết... Qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật để răn đe, lực lượng công an phối hợp với các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền để mọi người nâng cao ý thức về tác hại của thuốc lá lậu và không mua bán, vận chuyển, sử dụng thuốc lá lậu.

Bà L.T.T.B. (chủ tiệm tạp hóa trên đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu) cho biết, bà kinh doanh tạp hóa mấy chục năm nay, nhưng không bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là thuốc lá điếu.

"Qua các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền của địa phương, tôi nhận thấy việc buôn bán hàng cấm là vi phạm pháp luật, trước sau gì cũng bị phát hiện xử lý. Vì vậy, làm ăn chân chính mới tồn tại lâu dài", bà B. nói.

