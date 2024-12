Bị đâm vì mâu thuẫn trong lúc nhậu; Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Bị đâm vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

Ngày 25/12, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại nhà anh D.V.Q. (SN 1991, trú khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo) nên anh H.V.C.L. (SN 2001, trú huyện Côn Đảo) đã dùng dao đâm gây thương tích cho anh Q. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý H.Đ.H. (SN 2001, trú huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp Phước Lộc (xã Phước Hưng), Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Phước Hưng bắt quả tang H. đang tàng trữ 1 gói ma túy dạng khay và 2 viên thuốc lắc. (Lê Nguyễn)

Mua bán số đề

Ngày 25/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề. Theo thông tin ban đầu, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề tại cơ sở vé số T.Đ. trên đường Bình Giã (phường 10). Tang vật thu giữ 95 tờ phơi đề, 3 tập cùi đề đã sử dụng, 4 tập cùi đề chưa sử dụng và hơn 39,3 triệu đồng. (Sơn Khê)