Chém người ở quán karaoke, nhóm thanh niên lãnh hơn 55 năm tù

Nghe tin nữ tiếp viên xảy ra mâu thuẫn với khách hát karaoke, Trần Ngọc Long cùng đồng bọn mang theo nhiều hung khí tới giải quyết mâu thuẫn, khiến nạn nhân bị thương tích 16%. Hành vi côn đồ trên khiến nhóm thanh niên bị phạt hơn 55 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Gây án khi giải quyết mâu thuẫn cho nữ tiếp viên

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Long (SN 1985, ngụ TX.Phú Mỹ) thường xuyên điều động nữ tiếp viên cho các quán karaoke. Khi tiếp viên xảy ra sự cố hoặc mâu thuẫn với khách, Long sẽ tới dàn xếp, bảo vệ.

Đêm 30/1/2023, N.V.N. (SN 2000, ngụ TX.Phú Mỹ) cùng 3 người bạn đến hát karaoke tại quán W. (TX.Phú Mỹ). 1 giờ sau, N. và nữ tiếp viên của quán xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Quản lý của quán vội điện thoại báo cho cho Long đến dàn xếp, giải quyết.

Biết sự việc, Long gọi điện thoại cho Trần Ngọc Hưng (SN 1992), Nguyễn Văn Bình (SN 1992), Trần Quốc Anh (SN 2006, cùng ngụ TX.Phú Mỹ) và Chu Quang Trung (SN 1991, ngụ tỉnh Nghệ An) chuẩn bị nhiều hung khí như: mã tấu, dao, gậy ba khúc, gậy bóng chày... để đi đánh nhau. Tới quán W., mặc dù được thông báo sự việc đã dàn xếp giải quyết xong nhưng nhóm Long không về mà phân bổ hung khí, đợi ở phòng hát bên cạnh chờ thời cơ để tấn công nhóm N.

Một lúc sau, Trần Ngọc Hưng ra ngoài thấy N. đòi đánh nữ tiếp viên của quán nên xông tới xô xát với N.. Được mọi người can ngăn. N. bỏ ra ngoài sân liền bị Hưng cầm ly thủy tinh đuổi đánh và ném trúng lưng. Nhóm Long cũng xông đến dùng hung khí đánh, chém N. nhiều nhát vào đầu, thái dương, mặt... gây tổn thương cơ thể 16%.

Cáo trạng cáo buộc hành vi của nhóm Long có tính chất côn đồ, hung hãn, trực tiếp xâm phạm tính mạng con người với lỗi cố ý, đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Giết người" theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.

Theo hồ sơ, tháng 9/2002, Long từng bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích". Còn Nguyễn Văn Bình vào tháng 1/2019 từng bị Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích". Đến ngày 3/4/2019, Viện kiểm sát TX.Phú Mỹ ra Quyết định đình chỉ vụ án và Quyết định đình chỉ bị can, do bị hại rút đơn. Trong khi Chu Quang Trung bị UBND huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) ra quyết định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, thời hạn 12 tháng do hành vi “Trộm cắp tài sản nhiều lần" vào năm 2007. Tới tháng 7/2011, Trung bị TAND huyện Quỳnh Lưu xử phạt 9 năm 2 tháng tù về các tội: “Cướp tài sản”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Xóa dữ liệu camera để che giấu chứng cứ phạm tội

Theo cáo trạng, sau hôm gây án, Long đến tiệm cầm đồ của Hoàng Viết Tuất (SN 1982, TX.Phú Mỹ) chơi và kể sự việc đánh nhóm N. tại quán W. Lúc này Công an xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) gọi Long đến làm việc. Sợ công an trích xuất dữ liệu camera tại quán W. để điều tra nên Long nhờ Tuất tìm thợ kỹ thuật xóa dữ liệu camera để xóa chứng cứ phạm tội. Tuất biết rõ ý đồ nên cho Long số điện thoại của T. (thợ kỹ thuật chuyên lắp đặt, sửa chữa camera) nhờ đến quán W. xóa dữ liệu camera ngày 30/11 đến 1/12/2023. T. được Tuất chỉ dẫn đến quán W. gặp Đỗ Văn Trường (SN 2000, ngụ tỉnh Thái Bình, quản lý quán karaoke W.) để xóa dữ liệu camera nhằm che giấu hành vi phạm tội của nhóm Long.

Cáo trạng xác định, hành vi của Trường và Tuất đã xâm phạm hoạt động tư pháp, gây khó khăn cho hoạt động điều tra tội phạm với lỗi cố ý, đủ yếu tố cấu thành tội “Che giấu tội phạm” theo quy định tại Khoản 1, Điều 389 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, các bị can thành khẩn khai báo và công nhận kết quả điều tra. Ngoài ra, kết quả điều tra xác định T. chỉ làm thợ dịch vụ kỹ thuật, hoàn toàn không biết mục đích xóa dữ liệu nhằm che giấu tội phạm nên không đủ cơ sở xử lý hình sự.

Qua xem xét hồ sơ, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Long, Nguyễn Văn Bình, Chu Quang Trung mỗi bị cáo 12 năm tù; Trần Ngọc Hưng 11 năm tù, Trần Quốc Anh 8 năm tù cùng về tội “Giết người". HĐXX cũng tuyên phạt Đỗ Văn Trường 9 tháng tù và Hoàng Viết Tuất 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Che giấu tội phạm".

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN