Phẫn nộ trước nạn bạo hành trẻ em

Xem clip các trẻ nhỏ bị người phụ nữ tại TP.Vũng Tàu bạo hành nhiều người rất phẫn nộ và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Bà B. dùng tay nắm tóc một bé hơn 1 tuổi, giật ra sau, tay còn lại liên tục dùng thìa đút thức ăn với hành động thô bạo.

Trẻ bị bạo hành nhiều lần

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự bà T.T.B. (SN 1976, trú phường 7) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em. Công an phường 7, cũng nhận được tố giác tội phạm của chị P.D. về việc, bà T.T.B. bạo hành trẻ em. Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và làm việc ban đầu Công an phường 7, đã chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu để xử lý theo thẩm quyền.

Qua xác minh, điều tra ban đầu của Công an TP.Vũng Tàu, bà T.T.B. không có chuyên môn về sư phạm mầm non, tự nhận trông, chăm sóc trẻ tại nhà riêng (hẻm 318/6… đường Lê Lợi, phường 7). Quá trình trông trẻ, bà B. thường xuyên dùng tay bịt mũi, vỗ vào miệng, mặt, đầu, giật tóc; dùng thìa ăn cơm, điều khiển ti vi đập vào miệng để các cháu ăn nhanh hơn... Theo đó, bà B. đã có hành vi bạo hành các cháu vào các ngày 3, 5, 6/12. Hành vi của bà T.T.B. có dấu hiệu của tội “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Bà Lê Thị Thu T. (nhà ở đường Lê Lợi, phường 7, TP.Vũng Tàu) bức xúc nói: “Khi xem clip được chia sẻ trên mạng tôi rất thương các cháu. Nếu đã không có tâm, không yêu thương con trẻ thì đừng nhận trông trẻ. Hành hạ trẻ nhỏ như vậy tội lắm”. Tương tự bà Trần Thị V. (nhà ở đường 30/4, TP.Vũng Tàu) chia sẻ: “Cứ thử nghĩ đi, mình có đứa con mà con khóc ban đêm mình đã thấy xót ruột, đằng này người phụ nữ nhẫn tâm đánh các cháu chỉ mới 1-2 tuổi. Tôi xem các clip mà cảm thấy như đứt từng khúc ruột”.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện UBND phường 7, cho biết, vào lúc 20 giờ 30 ngày 7/12, chính quyền địa phương nhận được thông tin từ Công an phường về việc, có 2 phụ huynh gửi trẻ tại địa chỉ số 318/6… đường Lê Lợi (phường 7) đến tố cáo nghi vấn bà T.T.B. có hành vi bạo hành trẻ em. Phường đã yêu cầu công an xác minh làm rõ nội dung trong đơn tố cáo. Tại thời điểm làm việc, bà T.T.B. không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc trông trẻ, nên UBND và Công an phường 7 đã lập biên bản yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động.

Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất

Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Công ty Luật Nguyễn Cảnh cho biết, theo Điều 1, Luật Trẻ em 2016, bạo lực trẻ em là hành vi: Hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần trẻ em.

Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, hành vi bạo hành trẻ em có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội: Hành hạ người khác; cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ cho người khác; vô ý làm chết người; giết người. Tùy theo tính chất, mức độ người phạm tội có thể chịu mức án cao nhất lên đến tử hình.

Trong đó, bạo lực thể chất là hành vi dùng vũ lực với mục đích gây thương vong, tổn hại đến sức khỏe của người khác như: đánh đập, trói hoặc có hành động khác gây tổn thương cơ thể. Bạo lực tinh thần là chửi mắng, hạ nhục với những lời lẽ thô thiển, nặng nề...

Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi bạo lực trẻ em có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, phải khắc phục hậu quả, buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em đối với hành vi vi phạm nêu trên…

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN