Mâu thuẫn, xông vào nhà đánh người; Cướp tài sản

Mâu thuẫn, xông vào nhà đánh người

Ngày 13/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, N.H.T. (SN 1977) cùng N.H.Q. (SN 1990) đang đi bộ đến nhà ông N.H.P. (SN 1954) thì gặp N.Q.P. (SN 1984, đều trú xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) điều khiển xe máy chở vợ con về nhà. Khi đến gần nhà, P. và T. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, P. dẫn thêm 2 người đàn ông đến nhà ông P. xông vào đánh T. và Q. gây thương tích. Anh N.H.P.E. (SN 1987, trú xã Long Sơn) vào can ngăn thì bị 1 trong 2 người đàn ông đi cùng P. đánh gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Cướp tài sản

Ngày 13/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.V.V. (SN 1987, trú tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ, V. đi bộ đến sân bóng tại đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, phát hiện bà N.T.A. (SN 1977, trú tỉnh An Giang) đang ngồi trên vỉa hè xem điện thoại. V. áp sát từ phía sau, kề dao vào cổ yêu cầu bà A. đưa 7 triệu đồng. Lợi dụng sở hở của đối tượng, bà A. tri hô người dân bắt giữ V. giao cơ quan công an xử lý. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại hẻm 658 Nguyễn An Ninh, phường 8, lực lượng Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả tang T.K.N. (SN 2004, trú tỉnh Đồng Nai) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Sơn Khê)