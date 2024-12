Ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết

Sáng 13/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 15/12/2024 đến 14/2/2025).

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu tại lễ ra quân.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh nổ súng phát lệnh ra quân.

Theo đó, lực lượng công an là nòng cốt phát huy tinh thần chủ động, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm; phối hợp, gắn kết với các địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” rộng khắp.

Đồng thời, chủ động, quyết liệt tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, bảo đảm cho Nhân dân bình yên đón lễ Noel 2024, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Các lực lượng diễu hành tại lễ ra quân.

Lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ quan; thực hiện nghiêm công tác PCCC, không để xảy ra mất mát, thất thoát, hư hỏng tài sản và cháy nổ trong cơ quan, đơn vị.

