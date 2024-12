Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Thời điểm cuối năm, tội phạm ma túy trên biển thường diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB 3) đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm này.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký xác nhận giao ước thi đua giữa các đơn vị trong thực hiện đợt cao điểm phòng, chống các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bắt nhiều đối tượng vi phạm về ma túy

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp nguồn tin của quần chúng, vào lúc 17 giờ, ngày 27/11, tại trước hẻm số 7 đường Phước Thắng, phường 12 (TP.Vũng Tàu), lực lượng BTL Vùng CSB 3 phối hợp với Hải đội 3 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan), Công an phường 12 (TP.Vũng Tàu) bắt quả tang P.V.N. (SN 1993, trú tỉnh An Giang) đang tàng trữ một gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt với trọng lượng 5 gram. Đối tượng N. khai nhận, đây là ma túy tổng hợp dạng đá y tàng trữ để bán cho con nghiện là thuyền viên tàu cá, tàu hàng. P.V.N. là một mắt xích trong đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy do T.V.T. cầm đầu.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 20, ngày 13/11, tại đường Tuệ Tĩnh, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu), lực lượng BTL Vùng CSB 3 phối hợp với Công an phường Rạch Dừa bắt quả tang L.T.T.K. (SN 1988, trú TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép một gói nilon bên trong chứa ma túy dạng đá để bán cho các con nghiện là thuyền viên, lao động trên biển.

Thượng tá Bùi Xuân Tùng, Trưởng Phòng Phòng chống tội phạm, BTL Vùng CSB3 cho biết, những tháng cuối năm, tình hình tội phạm ma túy trên biển diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng hoạt động chủ yếu ngoài khơi, biên giới biển và cảng cá nên công tác phát hiện, truy bắt gặp nhiều khó khăn. Khi thấy có động, các đối tượng sẵn sàng phi tang tang vật xuống biển. Thậm chí, chúng còn liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để tẩu thoát.

Ngoài ra, các đối tượng còn dùng tàu trọng tải lớn sang vùng biển nước ngoài để lấy hàng rồi về khu vực biển giáp ranh sang mạn cho các tàu nhỏ. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết trên biển sóng to, gió lớn diễn biến phức tạp là trở ngại không nhỏ đối với cán bộ, chiến sĩ khi thực thi nhiệm vụ đấu tranh với loại tội phạm này.

“Cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hôi tại các địa phương ven biển”, Thượng tá Bùi Xuân Tùng nói.

Đấu tranh kết hợp tuyên truyền

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng CSB 3 cho biết, bên cạnh các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, đơn vị đã chú trọng xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể để ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Trong đó, chú trọng các địa bàn trọng điểm, địa bàn nóng về tội phạm ma túy trên biển.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh triệt phá 17 vụ vi phạm về ma túy, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ 21kg cocain, 3.225 gram ma túy tổng hợp dạng đá, 1.053,9 ketamine, 2.103 viên thuốc lắc.

“Trong quá trình thực thi nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tội phạm kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho Nhân dân”, Thiếu tướng Ngô Bình Minh nhấn mạnh.

Với chủ đề thi đua “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, kiên quyết tấn công tội phạm, thi đua giành ba nhất”, từ ngày 1/11/2024, đến 28/2/2025, các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng tập trung thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH