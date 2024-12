Khánh thành trụ sở các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh

Sáng 23/12, Công an tỉnh tổ chức lễ khánh thành trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, các phòng nghiệp vụ, trung tâm hành chính công (Công an tỉnh) và trụ sở Công an TP.Bà Rịa.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành.

Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, các phòng nghiệp vụ, trung tâm hành chính công gồm: nhà làm việc (5 tầng), nhà thanh tra (2 tầng), nhà ở doanh trại, nhà ăn (4 tầng) với tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng.

Trụ sở Công an TP.Bà Rịa gồm: Nhà làm việc chính (7 tầng), nhà làm việc và tiếp dân (2 tầng), nhà ở doanh trại (5 tầng) và nhà ăn, bếp với tổng mức đầu tư hơn 84 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Đây là các công trình có ý nghĩa quan trọng, được xây dựng kiên cố, có công năng, kiến trúc hiện đại, đáp ứng yêu cầu cần thiết về nơi làm việc của lực lượng Công an tỉnh, thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BẢO KHÁNH