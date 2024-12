Cuối năm, cảnh giác trộm cắp

Cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản thường diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội hoạt động với thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh. Do đó, bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an đấu tranh với loại tội phạm này, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình.

Đối tượng D. trộm điện thoại tại phường 12, TP.Vũng Tàu.

Sơ hở là mất trộm

Qua điều tra các án cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản là do sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân trong bảo vệ tài sản như: khóa cửa bằng các loại khóa không an toàn, thậm chí quên khóa cửa nhà, cửa sổ, cửa tum, cửa thông gió; xe máy không khóa cổ để ở những nơi khuất tầm nhìn khó quan sát, không có người trông coi... Bên cạnh đó, do có sự bàn bạc, chuẩn bị trước nên hành động của tội phạm diễn ra nhanh chóng và chiếm đoạt được nhiều tài sản có giá trị

Đơn cử, khoảng 9 giờ 30 ngày 10/12, N.K.D. (SN 1982, trú huyện Châu Đức) đi ngang qua nhà anh L.Đ.T. (SN 1983, ở đường Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu), phát hiện cửa không khóa, trong nhà không có người nên lẻn vào trộm ĐTDĐ hiệu iPhone 7 Plus rồi tẩu thoát. Lúc này, anh T. đi chợ về phát hiện nên tri hô cùng lực lượng chức năng bắt giữ giao công an xử lý.

Trước đó, khoảng 21giờ30 ngày 5/12, bà L.T.T.H. (SN 1974, chỗ ở tổ 10, ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) cùng gia đình đi ăn tối về phát hiện cầu dao điện bị cắt, khung cửa sổ phòng khách bị bẻ cong. Qua kiểm tra, bà T. phát hiện nhiều tài sản bị kẻ gian trộm cắp, với tổng thiệt hại khoảng 172 triệu đồng.

Nhận diện phương thức thủ đoạn

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm cuối năm, công an các địa phương đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đồng thời, tăng cường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác.

Công an xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) cho biết, trước khi gây án, đối tượng trộm cắp thường đi dò la, nắm tình hình về thời gian, thói quen sinh hoạt của chủ tài sản, lối vào, lối ra, nơi gắn camera, thiết bị báo động… Sau đó, đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân chủ quan không khóa cửa khi ra ngoài, khi ngủ, để xe trước nhà, phòng trọ, vỉa hè, lề đường không có người trông coi, không khóa cổ, khóa càng để trộm cắp.

Trong khi đó, Thượng tá Phạm Phước Bình, Phó Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, các đối tượng trộm cắp tài sản có nhiều công cụ để phá khóa nên người dân không được chủ quan; không nên đưa các thông tin khi vắng nhà lên mạng xã hội để các đối tượng có thể nắm được đột nhập trộm cắp tài sản.

Các gia đình cần gia cố cửa, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit để chống cắt, phá khóa. Khi đi ngủ cần kiểm tra cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa ra ban công, sân thượng. Khi vắng nhà qua đêm, vắng nhiều ngày phải nhờ người trông coi. Nên trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa. Tạo mối quan hệ gắn bó với hàng xóm và người xung quanh, phải biết số điện thoại của nhau để hỗ trợ khi cần thiết...

Đối với tài sản là xe máy người dân cần trang bị thêm khóa chống trộm. Để xe ở những nơi dễ quan sát, phải có người trông coi, để xe vào trong nhà, không nên để xe ở sân, trước cửa nhà hay hành lang và rút chìa khóa cất vào nơi an toàn.

“Khi xảy ra trộm cắp hoặc có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời can thiệp xử lý nhằm đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nêu cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản cá nhân, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, nhất là thời điểm Tết đang cận kề”, Thượng tá Phạm Phước Bình nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN