Bắt đối tượng vi phạm giao thông tấn công công an

Ngày 21/12, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Khang (39 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Công an TX.Phú Mỹ thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Khang.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 19/12, tổ công tác Công an xã Tóc Tiên do Đại uý Nguyễn Vũ Hoàng làm tổ trưởng cùng 4 thành viên lực lượng an ninh cơ sở tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và trật tự ATGT trên đường 81. Khi đến khu vực trước cổng Công ty All Wells, thuộc Ấp 1, xã Tóc Tiên, lực lượng chức năng phát hiện Khang điều khiển mô tô BKS 63P1-013… không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hung khí đối tượng Khang sử dụng tấn công lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Khi dừng xe, tổ công tác đã thông báo lỗi vi phạm và phát hiện Khang có dấu hiệu say xỉn, nên mời về trụ sở kiểm tra nồng độ cồn. Khi đi được khoảng 10m thì Khang xin tổ công tác mở cốp lấy đồ. Đối tượng lấy trong cốp xe 1 con dao tự chế dài 16,5cm, cán màu đen, lưỡi sắc nhọn rồi lao đến tấn công Đại úy Hoàng. Đại úy Hoàng né được và cùng các thành viên trong tổ tuần tra khống chế bắt giữ Khang.

Tại cơ quan công an, Khang đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN