Giữ bình yên để Nhân dân đón Tết

Tình hình an ninh, trật tự dịp cuối năm thường tiềm ẩn phức tạp. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) đã mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2024 đến 14/2/2025) tấn công trấn áp tội phạm, giữ bình yên cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Các lực lượng ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở

Phát biểu tại lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vào sáng 13/12, tại Quảng trường Công viên Bà Rịa, Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp, ngành đã triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT, phát huy mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"…Do đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm.

Trong những tháng cuối năm và đầu năm 2025, tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn phức tạp nên đặt ra thách thức và nhiệm vụ cao hơn so với thời gian trước.

Trước tình hình đó, lực lượng công an là nòng cốt phát huy tinh thần chủ động, xây dựng, triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, phối hợp, gắn kết với các địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ địa bàn cơ sở.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thu gom, giao nộp vũ khí, hung khí, vật liệu nổ. Kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi phạm tội và vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…

Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an phường phối hợp các đoàn thể, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân không đốt pháo trái phép trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; phòng ngừa, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ địa bàn cơ sở.

Không để bị động, bất ngờ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt phương châm, chủ động hoàn toàn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo các cấp phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất quán quan điểm kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật...

Ban Chỉ đạo 138 các cấp, nòng cốt là lực lượng công an tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố giáp ranh trong công tác phòng, chống tội phạm; xác định các mục tiêu tội phạm cụ thể để tấn công triệt phá; kiên quyết triệt phá các loại tội phạm băng, ổ nhóm manh động, liều lĩnh; tội phạm sử dụng vũ khí; ngăn chặn có hiệu quả các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; truy bắt đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã.

Không để tình hình sử dụng pháo nổ trái phép diễn ra phức tạp, bảo đảm an toàn PCCC, trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trọng đại, giữ gìn an toàn các cơ sở giam giữ. Quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự, để Nhân dân, du khách vui Xuân, đón Tết bình yên, an toàn và hạnh phúc.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-BẢO KHÁNH