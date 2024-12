Buôn bán pháo hoa nổ; Mâu thuẫn đập vỡ kính xe ô tô

Buôn bán pháo hoa nổ

Ngày 24/12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý V.T.H. (SN 1990, trú huyện Xuyên Mộc) về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Trước đó, tại ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã, Công an huyện Châu Đức bắt quả tang H. có hành vi buôn bán 10 hộp nghi là pháo hoa nổ loại 49 ống/hộp. (Nguyễn Văn)

Mâu thuẫn đập vỡ kính xe ô tô

Ngày 24/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông N.T.T. (SN 1996, trú huyện Xuyên Mộc) điều khiển xe ô tô hiệu Mazda CX5 BKS 72A-589… đến nhà ông N.V.D. (SN 1980, ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) để nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, ông T. lên xe ô tô đi về. Tuy nhiên, ông D. dùng 1 gậy sắt nhọn đâm thủng vỏ bánh xe sau và đập vỡ kính chắn gió phía trước xe của ông T. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 24/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đầu hẻm 169 đường 27/4, phường Phước Hưng. Tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang N.H.T. (SN 2008) và H.N.A.K. (SN 2007, cùng trú xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Phước An)

Mua bán số đề

Ngày 24/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn dưới hình thức mua bán số đề. Theo thông tin ban đầu, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra, bắt quả tang L.T.C. (SN 1957) và Đ.Q.T. (SN 1964, cùng ở TP.Vũng Tàu) đang thực hiện hành vi mua bán số đề tại căn nhà trong hẻm 152 Bacu, phường 3. Tang vật thu giữ, 4 tờ giấy có ghi thông tin các số lô đề khách mua trong ngày 21/12, 10,5 triệu đồng và 1 tờ phơi đề, ghi thông tin số lô đề. (Sơn Khê)

Va chạm với xe ô tô, 2 người thương vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 46+500, QL51, phường Tân Phước (TX.Phú Mỹ). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 59V3-293… do anh N.H.T. điều khiển phía sau chở anh N.H.H. (cùng SN 2008, trú TP.Hồ Chí Minh) lưu thông trên QL51 theo hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi TP.Bà Rịa. Khi đi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách BKS 47F-006… do anh N.C.C. (SN 1987, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang dừng, đỗ bên đường cùng chiều với xe mô tô. Hậu quả, anh H. tử vong còn anh T. bị thương. (Trí Bình)