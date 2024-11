Thực hiện mô hình điểm an toàn giao thông tại trường học

Sáng 12/11, Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị thực hiện mô hình điểm trong công tác bảo đảm giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại trường học. Tham dự hội nghị có đại diện Sở GD-ĐT, Công an tỉnh, Công an thành phố và cán bộ quản lý của 29 trường TH và 17 trường THCS trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan mô hình điểm tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh.

Năm học 2024-2025, thành phố có 2 trường được chọn để thực hiện mô hình điểm trong công tác giữ gìn trật tự ATGT là Trường THCS Huỳnh Khương Ninh và THCS Nguyễn Văn Linh.

Tại hội nghị, đại diện 2 trường đã báo cáo tình hình và các giải pháp thực hiện công tác giữ gìn trật tự bảo đảm ATGT tại trường. Trong đó, có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả như: thành lập các đội tình nguyện hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng trường; phối hợp với UBND phường cử lực lượng dân phòng, đoàn thanh niên hỗ trợ nhà trường bảo đảm an ninh trật tự ở cổng trường vào giờ cao điểm; xây dựng nội dung phát thanh măng non phù hợp với thực tế tại nhà trường; đưa nội dung giáo dục trật tự an ninh vào đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ, GV, nhân viên và HS hàng tháng, học kỳ, năm học…

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu yêu cầu 100% nhà trường, GV chủ nhiệm, gia đình, HS ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Bãi giữ xe của nhà trường tuyệt đối không giữ xe cho HS khi không bảo đảm độ tuổi và điều kiện điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, các trường tổ chức và giao nhiệm vụ cho chi đoàn giáo viên, các đội sao đỏ theo dõi, nắm tình hình, đề xuất các hình thức thi đua của tập thể, cá nhân theo quy định. Đồng thời phải xử lý nghiêm các trường hợp HS vi phạm khi nhận được thông báo của Công an thành phố và thông báo kết quả xử lý HS vi phạm về Phòng GD-ĐT, Công an thành phố, trao đổi với phụ huynh để quản lý giáo dục HS.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI