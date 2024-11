Va chạm với xe tải, 1 người tử vong; Bắt đối tượng truy nã...

Va chạm với xe tải, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và Võ Thị Sáu, tổ 2, KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ). Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo BKS 72H-009… kéo theo rơ mooc BKS 72R-026…do N.H.T. (SN 1984, trú TX.Phú Mỹ) điều khiển lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng từ Tóc Tiên đi QL51. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72F4-01…do N.X.D. (SN 1973, trú TX.Phú Mỹ) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, ông D. tử vong. (Sơn Khê)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 11/11, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, Công an xã Bông Trang đã bắt đối tượng Lê Ngọc Bình (SN 1963, trú xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) theo quyết định truy nã ngày 27/10/2024, của Công an TP.Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) về hành vi đánh bạc.

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý P.V.T. (SN 2002, trú tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, tại đường Bạch Đằng, phường 5, T. dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người N.Q.V. (SN 1981, trú huyện Xuyên Mộc), H.V.T. (SN 1985, trú tỉnh Kiên Giang) và Đ.N.H. (SN 1990, trú tỉnh Gia Lai) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm đột nhập cửa hàng máy tính

Ngày 11/11, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng máy tính A.V., thuộc địa bàn tổ 4, thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh, do Đ.X.V. (SN 1993, huyện Châu Đức) làm chủ. Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đột nhập vào cửa hàng trên trộm 2 máy tính bảng, 3 máy laptop, 1 ĐTDĐ. Tổng tài sản thiệt hại 30 triệu đồng. (Lê Nguyễn)