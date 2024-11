Sơ kết công tác phối hợp bảo vệ đường ống dẫn khí

Chiều 11/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp truyền thông, tuần tra bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển năm 2024.

Tham dự hội nghị có Đại tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cùng lãnh đạo Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn.

Hội nghị được tổ chức tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thời gian qua, BĐBP tỉnh cùng 2 công ty đã phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật, vận động nhân dân bảo đảm đảm an ninh, an toàn đường ống dẫn khí và bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển.

Cụ thể, năm 2024, BĐBP tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền cho hơn 11 ngàn lượt tàu cá với gần 100 ngàn lượt thuyền viên xuất nhập tại các cảng; tổ chức 5 buổi truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống khí tại 5 Đồn Biên phòng với 678 chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã điều động các tàu tuần tra, phối hợp với 2 công ty tổ chức 60 lượt tuần tra gần bờ, phát hiện 219 tàu cá/đò nan hoạt động đánh bắt, neo đậu trong hành lang an toàn tuyến ống khí.

Tại hội nghị, BĐBP tỉnh đánh giá, công tác phối hợp giữa các đơn vị đã phát huy hiệu quả, qua đó bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên bờ, ngoài biển; không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, khai thác dầu khí.

Trong thời gian tới, BĐBP tỉnh đề nghị các bên tiếp tục phối hợp theo quy chế, phương án đã ký kết, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát trên bờ, trên biển. Qua đó thực hiện song song nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo kết hợp bảo vệ các công trình dầu khí.

Tin, ảnh: VƯƠNG LÂM