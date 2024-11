Lừa đảo chiếm đoạt hơn 440 triệu đồng; Bị đánh khi qua mời bia...

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 440 triệu đồng

Công an TP.Vũng Tàu vừa lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, L.T.M.P. (SN 1983, trú TP.Vũng Tàu) nhận được điện thoại của một người tự giới thiệu tên “Cao Hoàng Nam” công tác tại Chi Cục thuế Vũng Tàu - Côn Đảo. Sau đó, người này đề nghị chị P. kết bạn Zalo để hướng dẫn cài đặt phần mềm “chính phủ” và cung cấp hình ảnh cá nhân, số tài khoản ngân hàng để thực hiện kê khai thuế. Trong quá trình làm theo các hướng dẫn của đối tượng, bà P. phát hiện tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt hơn 440 triệu đồng. (Trí Nhân)

Bị đánh khi qua mời bia

Công an huyện Long Điền đang tiếp tục điều tra vụ đánh nhau xảy ra tại 1 quán nhậu trên địa bàn. Theo hồ sơ vụ án, N.M.L. (SN 1997, trú huyện Long Điền) cùng 2 người khác ngồi nhậu tại quán thuộc ấp Phước Bình (xã Phước Tỉnh). Trong lúc nhậu, L. thấy N.V.H. (SN 1997, trú huyện Long Điền) ngồi nhậu cùng 6 người khác tại bàn bên cạnh nên sang mời bia. Khi mời bia thì L. xảy ra mâu thuẫn với T.Đ.T. (SN 1991, trú huyện Long Điền). Sau đó, T. cùng một số đối tượng khác đánh L. (Nguyễn Văn)

Cướp giật điện thoại

Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.T.T. (SN 1995, trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 9/11, tại tiệm cắt tóc thuộc KP.Trảng Cát (phường Hắc Dịch), T. đã cướp giật 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 6 Plus của chị N.T.N.Q. (SN 2009, trú TX.Phú Mỹ). (Lê Nguyễn)

Đập phá bảng hiệu công ty

Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ đập phá bảng hiệu một công ty trên địa bàn xã Phước Tân. Ngày 11/11, đại diện Công ty L.H.P (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) đến Công an xã Phước Tân trình báo về việc, bảng hiệu của công ty này kích thước 12,5mx2,2m bị đối tượng N.T.T.T. (SN 1992, trú huyện Xuyên Mộc) đập phá. (Sơn Khê)

Tuần tra phát hiện 2 đối tượng vi phạm về ma túy

Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ vi phạm về ma túy xảy ra trên địa bàn. Ngày 13/11, tổ tuần tra kiểm soát CSCĐ (Công an tỉnh) tuần tra khu vực đường Thi Sách (phường Thắng Tam) thì phát hiện P.N.S. (SN 1995, trú tỉnh Khánh Hòa) và T.C.T.D. (SN 2001, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô BKS 72AC-154… và mô tô BKS 72C2-602… đang dừng nói chuyện có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính và phát hiện 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Phước An)