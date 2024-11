Trộm tài sản; Cố ý gây thương tích

Trộm tài sản

Ngày 10/11, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý N.H.T. (SN 1978, trú huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, T. trộm 3 tờ USD (1 tờ mệnh giá 50 USD và 2 tờ mệnh giá 20 USD) của chị P.K.N. (SN 2000, ở TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc). (Phước An)

Cướp tài sản

Ngày 10/11, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý N.H.P. (SN 2007, trú tỉnh Trà Vinh) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Trước đó, tại ấp Sơn Tân, xã Sơn Bình, P. dùng vũ lực khống chế xâm hại tình dục và cướp 4,8 triệu đồng của bà Đ.T.O. (SN 1972, trú huyện Châu Đức). (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 10/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị Đ.T.T.T. (SN 2002, trú TX.Phú Mỹ) có mâu thuẫn từ trước với chị V.T.M. (SN 1994, trú tỉnh Đắk Nông). Sau đó, T. cùng với chồng là L.V. T. (SN 2000, trú TX.Phú Mỹ) nhờ Đ.H.P. (SN 2002), Đ.V.H.T. (SN 2004) và 2 đối tượng khác cùng trú tại xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) đến khu vực ấp 3 (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) để gặp M. Tại đây, nhóm của T. và nhóm của M. xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau làm 1 người bị thương. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại TT.Long Hải. Tại địa điểm trên, Công an huyện Long Điền bắt quả tang P.B.V. (SN 1992, trú huyện Long Điền) đang tàng trữ 1 gói nilon chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy). (Trí Nhân)

Lừa đảo đầu tư chứng khoán

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, vào giữa tháng 6/2024, thông qua mạng xã hội Facebook bà N.T.C. (SN 1967, trú TP.Vũng Tàu) biết đến tài khoản tên “Vũ Quỳnh Chi” có số điện thoại 088.8827.888.

Chi giới thiệu là chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán và hỗ trợ danh mục đầu tư. Sau thời gian trao đổi, đối tượng đề nghị bà C. kết bạn và nhắn tin qua Zalo, lôi kéo bà C. tham gia đầu tư vào nền tảng ứng dụng chứng khoán ABINVEST. Chi cam kết việc đầu tư vào nền tảng này ít rủi ro, lợi nhuận cao, công ty hỗ trợ bảo hiểm vốn cho nhà đầu tư.

Do tin tưởng đối tượng Chi, bà C. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của "Công ty TNHH Quan ly DT ALLIANCEBERNSTEIN HN" tổng số tiền 940 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, bà C. đề nghị rút tiền vốn, nhưng các đối tượng yêu cầu phải nộp nhiều loại phí khác nhau với số tiền lớn thì mới rút được tiền về. Nghi ngờ bị lừa nên bà C. đã đến công an trình báo. (Sơn Khê)