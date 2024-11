Sáng 4/11, trong tiết chào cờ đầu tuần của Trường THPT Trần Phú, Đội CSGT-TT Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Kim Long tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; trao tặng 30 nón bảo hiểm cho HS nhà trường.

Tại buổi ra mắt mô hình, lãnh đạo Công an xã, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đã ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT; Đội CSGT-TT Công an huyện Châu Đức đã tuyên truyền, nhắc nhở HS thực hiện nghiêm các quy định về dừng, đậu phương tiện; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND xã Kim Long cho biết, đến nay trên địa bàn xã có 7 cơ sở trường học triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

THANH NHÀN