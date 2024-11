Thi đua bảo đảm an ninh trật tự

Ngày 4/11, Công an huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh cơ sở tích cực thi đua, phấn đấu thực hiện tốt công tác ANTT, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH, giữ gìn ANTT ở cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT; tham gia công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế...

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Xuyên Mộc đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; thành tích bắt đối tượng truy nã trên địa bàn huyện…

Tin, ảnh: TRÍ HỒNG