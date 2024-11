Mua bán trái phép chất ma túy; Tự gây TNGT, 1 người tử vong

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 5, KP.Hải Dinh, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa. Trước đó, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Kim Dinh bắt quả tang T.L.M.H. (SN 1999, trú TP.Bà Rịa) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Tự gây TNGT, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại trước cột điện số TĐC/KN Hương lộ 2, thuộc ấp Tây, xã Hòa Long (TP.Bà Rịa). Trước đó, xe mô tô BKS 72H1-263… do ông L.V.K. (SN 1989, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên Hương lộ 2 theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt về vòng xuyến ngã 5 Long Điền. Khi đi đến khu vực trên thì không làm chủ tốc độ tự gây tai nạn giao thông và tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Bà Rịa điều tra làm rõ. (Trí Bình)