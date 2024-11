UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, đối với công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu và các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật do Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở GT-VT, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện hoàn thành trong quý IV/2024.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng luật và các văn bản quy định chi tiết của luật với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân; tổ chức giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em cơ sở giáo dục mầm non, HS của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho HS…

TRÍ NHÂN