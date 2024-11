Cố ý gây thương tích; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cố ý gây thương tích

Ngày 6/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý T.N.H. (SN 1988, trú huyện Long Điền) về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại KP.Hải Hà 2, TT.Long Hải. Người bị hại là ông H.V.Đ. (SN 1973, trú huyện Long Điền). (Nguyễn Văn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 6/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.T.Q. (SN 1986, trú tỉnh Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua người quen, anh N.V.H. (SN 1992, trú TX.Phú Mỹ) biết Q. Q. nói quen biết với lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và hứa lo được cho anh H. được điều trị, cấp thuốc hàng tháng chữa bệnh thận tại bệnh viện này. Q. nói với anh H. chuyển khoản đóng tạm ứng tiền vào bệnh viện để đảm bảo nguồn thuốc, sau này sẽ trả lại. Do tin tưởng, anh H. đã chuyển cho Q. tổng cộng hơn 290 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền của anh H., đối tượng Q. không thực hiện đúng cam kết mà bỏ trốn. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 6/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý P.V.T. (SN 1989, trú huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại TT.Long Hải, lực lượng Công an TT.Long Hải bắt quả tang T. đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Va chạm với xe ô tô, người đi xe đạp tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Võ Văn Kiệt (tổ 10, KP.Thị Vải, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ). Trước đó, xe ô tô BKS 72A-215… do ông T.V.T. (SN 1965, trú TX.Phú Mỹ) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe đạp do bà N.T.H. (SN 1950, trú TX.Phú Mỹ) điều khiển và xe mô tô BKS 20K1-005… do bà T.T.H. (SN 1985, trú tỉnh Thái Nguyên) điều khiển. Hậu quả, bà N.T.H. tử vong tại hiện trường, bà T.T.H bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Phước An)