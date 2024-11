Chém người gây thương tích; Gây rối trật tự công cộng

Chém người gây thương tích

Ngày 1/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân nên Đ.T.T. (SN 2003) và L.G.H. (SN 2005, cùng trú huyện Long Điền) dùng dao tự chế chém N.V.D. (SN 2005, trú huyện Long Điền) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm điện thoại

Ngày 1/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý L.Đ.M. (SN 1967, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại quán bún phở của bà M.T.L. (SN 1969, tổ 3, ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng), đối tượng M. trộm 1 ĐTDĐ thì bị bà L. phát hiện cùng người dân bắt giữ giao công an xử lý. (Lê Nguyễn)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 1/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý N.T.G. (SN 2004, trú TP.Vũng Tàu), T.Q.K. (SN 2004, trú tỉnh Đồng Tháp), H.T.N. (SN 2003, trú tỉnh An Giang), T.T.A. (SN 2003, trú tỉnh Vĩnh Long), L.Q.V. (SN 2007, trú huyện Long Điền), N.M.T. (SN 2007, trú huyện Long Điền), T.A.K. (SN 2007, trú TP.Hồ Chí Minh) và T.V.P. (SN 2006, trú tỉnh An Giang) về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực công viên Kim Tơ (xã Phước Tỉnh). (Sơn Khê)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 1/11, Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị phối hợp với Công an TT.Đức Tài (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) bắt đối tượng Nguyễn Công Trình (SN 1960, trú huyện Châu Đức) bị truy nã về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 1/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý N.V.T. (SN 1990, trú huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Hải Phong 1 (TT.Long Hải). Tang vật thu giữ 3 đoạn ống nhựa hàn kín bên trong chứa bột màu trắng (đối tượng khai là heroin). (Phước An)