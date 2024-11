Cánh tay nối dài giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Không quản đêm ngày, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luôn cần mẫn, cùng với lực lượng công an bám, nắm vững địa bàn, là “những cánh tay nối dài” giữ bình yên cuộc sống Nhân dân.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở huyện Long Điền diễn tập tình huống khống chế đối tượng gây mất ANTT.

Tuần tra kiểm soát xuyên đêm

Rạng sáng 5/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo vệ ANTT địa bàn cùng lực lượng công an, ông Phạm Hữu Pháp (Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở KP.Hải Hòa, TT.Long Hải, huyện Long Điền) phát hiện đối tượng Ph.B.V. (SN 1992, trú KP.Hải Phong, TT.Long Hải) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện V. đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy nên đưa về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, V. dương tính với chất ma túy. V. khai nhận, đối tượng là con nghiện. Số ma túy trên mua để sử dụng.

Trên đây chỉ là một trong nhiều vụ việc mà lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở phối hợp với Công an TT.Long Hải tuần tra phát hiện.

Ông Phạm Hữu Pháp từng làm công an xã bán chuyên trách rồi chuyển qua làm bảo vệ dân phố. Khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7, ông tham gia vào lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Công việc của ông là nắm bắt tình hình ANTT địa bàn quản lý, phối hợp với lực lượng công an tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn 24/24 giờ để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trật tự ATXH.

Ông Phạm Hữu Pháp tâm sự, trước đây, khu vực xóm Huế, tổ 10, 11 (KP.Hải Hòa) có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, không việc làm ổn định, ăn chơi lêu lổng nên tình hình ANTT phức tạp. Nhận thấy điều này, ông cùng các thành viên trong tổ nắm bắt địa bàn, đối tượng để gọi hỏi răn đe kết hợp với tuyên truyền, động viên, “mưa dầm thấm lâu” nên tình hình ANTT tại khu vực nay đã ổn định.

“Đa phần các đối tượng tuổi mới lớn, nên khi gặp gỡ phải hiểu tâm lý của họ. Mình phải phân tích có lý, có tình thì mới thuyết phục được họ chí thú làm ăn”, ông Pháp nói.

Công an TT.Long Hải cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Vững nghiệp vụ

Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Công an TT.Long Hải cho biết, TT.Long Hải có 12 khu phố với 45 ngàn người. Địa bàn rộng, dân số đông nên công tác bảo đảm ANTT rất nặng nề đối với lực lượng công an. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là những “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong bảo đảm ANTT địa phương. Hiện nay, TT.Long Hải có 75 thành viên bảo vệ ANTT ở cơ sở. Dẫu ở nhiều độ tuổi, trình độ, gia cảnh khác nhau, nhưng các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở luôn nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng với lực lượng công an hoạt động theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

“Lãnh đạo công an thị trấn thường xuyên trao đổi, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ, pháp luật để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật”, Thiếu tá Thắng nói.

Công an huyện Long Điền cho biết, toàn huyện đã thành lập được 50 tổ, với 211 thành viên có nhiệt huyết trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Ngoài làm tốt công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, thường xuyên tuần tra, nắm địa bàn, các thành viên trong tổ tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở còn là “cầu nối thông tin” trong việc xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở, đồng thời tham gia hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống trên địa bàn...

Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở luôn nỗ lực góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội địa phương.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN