Xử lý trường hợp livestream xúc phạm uy tín lực lượng công an

Ngày 7/10, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý bà N.H.P. (SN 1997, nơi ở hiện tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) về hành vi livestream xúc phạm uy tín lực lượng Công an phường Mỹ Xuân.

Công an TX.Phú Mỹ làm việc với bà P.

Trước đó, sáng 4/10, nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc ông N.V.H. (SN 2000, nơi ở hiện tại KP.Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân) sinh sống ở địa phương đã lâu nhưng chưa đăng ký tạm trú và thường xuyên sử dụng xe lôi tự chế buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Do đó, Công an phường Mỹ Xuân đã tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của ông H. Đồng thời, kiểm tra về việc sử dụng xe lôi tự chế theo kế hoạch của Công an TX.Phú Mỹ.

Tại thời điểm kiểm tra, bà N.H.P. đang ở trong nhà ông H. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân livestream trên nhóm "Giao thông văn minh studio" xúc phạm uy tín của lực lượng Công an phường Mỹ Xuân.

Sáng 6/10, làm việc tại Công an TX.Phú Mỹ bà P. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội livestream sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an phường Mỹ Xuân.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN