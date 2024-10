Kịp thời dập tắt đám cháy tại Công ty Chang Chun Vina

Ngày 7/10, các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy xảy ra tại Công ty Chang Chun Vina (cụm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp An Ngãi, xã An Ngãi, huyện Long Điền).

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 6/10, sau khi nhận được tin báo cháy xảy ra tại Công ty Chang Chun Vina, Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) đã huy động 12 phương tiện cùng 60 CBCS đến hiện trường phối hợp với Đội PCCC và CNCH của Công an: Bà Rịa, Vũng Tàu, Đất Đỏ, Long Điền và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền, Công ty Cấp nước đô thị, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, Công an xã An Ngãi tiếp cận hiện trường dập lửa.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chữa cháy.

Đám cháy xảy ra tại khu vực nhà xưởng số 3 có diện tích 7.600m2 sản xuất giày da, chất cháy chủ yếu là vải da.

Cảnh sát PCCC phun nước dập tắt đám cháy.

Tại đây, các lực lượng, phương tiện đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đến 20h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 22h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để cháy lan sang các xưởng khác.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG