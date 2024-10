Khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác và chiến đấu

Sáng ngày 7/10, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân vì thành tích xuất sắc trong việc điều tra, khám phá vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng,” “Giết người” xảy ra tại TP. Vũng Tàu.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân và tập thể.

Cùng dịp này, ông cũng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích nổi bật trong điều tra khám phá án và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 về xây dựng, củng cố nền an ninh Nhân dân. Ngoài ra, các hoạt động này cũng nhằm Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Việc khen thưởng này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những thành tích đã đạt được, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY HẢI