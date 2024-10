Trộm cắp tài sản; Gây rối trật tự công cộng

Trộm cắp tài sản

Ngày 18/10, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý T.S.C. (SN 1976, trú tỉnh Bình Dương) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại trước nhà ông L.T.Đ. (SN 1950, trú ấp Bình Thắng, xã Bình Châu), C. trộm 1 máy phun thuốc công nghiệp. Ngoài ra, C. còn khai nhận đã trộm 1 máy phun thuốc công nghiệp tại nhà ông N.T.K. (SN 1984, trú ấp Bình Thắng, xã Bình Châu) vào ngày 11/10. (Nguyễn Văn)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 18/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý N.T.P. (SN 2006), T.A.K. (SN 2006) và N.Q.A. (SN 2007, cùng trú huyện Long Điền) về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý các đối tượng liên quan. Trước đó, 3 đối tượng trên cùng 7 đối tượng khác (cùng trú TT.Long Hải) di chuyển trên 4 xe mô tô mang theo 2 dao tự chế, 1 dao rựa, 1 cây chĩa, 1 vỏ chai thủy tinh và 7 chai bom xăng đi tìm T.Q.C. (SN 2007, trú huyện Long Điền) nhưng không gặp. Tại đây, cả nhóm thống nhất sẽ tìm đến nhà C. để ném “bom xăng” gây cháy. Lúc này, C. và cha ruột phát hiện sự việc, dập tắt đám cháy nên không gây thiệt hại về tài sản. (Lê Nguyễn)