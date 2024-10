Xử nghiêm hành vi khai thác gỗ quý trái phép

Thời gian gần đây, một số đối tượng vào rừng đào cây gỗ quý hiếm mang về trồng làm cảnh hoặc ươm bán cho người có nhu cầu. Đây là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hình sự.

Cây gỗ quý bị đối tượng Tr. khai thác trái phép tại rừng phòng hộ Núi Dinh-Thị Vải.

Ngang nhiên vào rừng đào cây gỗ quý về trồng

Công an TP.Bà Rịa cho biết, thời gian qua, một số đối tượng vào rừng phòng hộ, nhất là Núi Dinh để đào cây cổ thụ, cây gỗ quý đem về trồng làm cảnh, tạo bóng mát và bán cho các vựa cây ươm bán ra thị trường. Để đào được một gốc cây, các đối tượng phát dọn chung quanh, triệt hạ các cây rừng từ bé đến lớn và đào sâu xuống đất để đưa nguyên bộ gốc, rễ lên, dùng các phương tiện cơ giới đưa ra khỏi rừng.

Đơn cử, ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa bắt tạm giam Ph.H.Tr. (SN 1993, trú tại phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Trước đó, ngày 22/7, tại phường Kim Dinh, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an TP.Bà Rịa) phối hợp Công an phường Kim Dinh, Ban Quản lý rừng phòng hộ và Hạt Kiểm lâm Châu Đức- Bà Rịa bắt quả tang Tr. đang có hành vi tàng trữ 1 cây gỗ cẩm lai và 1 cây gỗ giáng hương quả to. Đây là các loài cây thuộc “Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm”, có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng.

Quá trình điều tra, bước đầu Tr. khai nhận đã khai thác trái phép 2 cây gỗ trên tại rừng phòng hộ Núi Dinh-Thị Vải. Trước đó, ngày 16/1, Tr. cũng đã bị Hạt Kiểm lâm huyện Châu Đức-Bà Rịa xử phạt vi phạm hành chính với cùng hành vi trên.

Tăng cường kiểm tra

Ông Phạm Việt Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ cho biết, thời gian tới, Ban Quản lý rừng phòng hộ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật… trong lâm phần rừng phòng hộ khu vực Núi Dinh- Thị Vải địa bàn TX.Phú Mỹ, TP.Bà Rịa.

Theo đó, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm về phá rừng, xây dựng các công trình trái pháp luật; các khu vực có nguy cơ khai thác rừng, đào bới lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép, trồng cây sai mục đích, vận chuyển lâm sản trái phép... Đồng thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phối hợp với lực lượng có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, truy quét các khu vực trọng điểm trong lâm phần rừng phòng hộ.

Ban Quản lý rừng phòng hộ giao Trạm Quản lý bảo vệ rừng khu vực 1 chủ trì, phối hợp với Hạt kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ, Hạt Kiểm lâm Châu Đức - Bà Rịa, Đội kiểm lâm Cơ động và phòng chống cháy rừng, UBND phường, xã có rừng tổ chức kiểm tra, tuần tra truy quét bảo vệ rừng tại khu vực lâm phần rừng phòng hộ Núi Dinh - Thị Vải.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 232 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) phạt tù từ 5 năm đến 10 năm (tùy theo mức độ vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản). Trường hợp vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản chưa đủ yếu tố cấu thành về tội phạm hình sự thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Trong quá trình tuần tra truy quét, nếu xảy ra tình huống phức tạp, có sự chống đối của đối tượng và nhóm vi phạm thì báo cấp thẩm quyền để điều động lực lượng công an huyện, thị xã, thành phố và lực lượng khác hỗ trợ ngăn chặn…

“Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn”, ông Toàn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN