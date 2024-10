Mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị: Nhiều chuyển biến tích cực

Ngày 17/10, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng thí điểm mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại phường Phước Trung (TP.Bà Rịa).

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Năm 2023, phường Phước Trung được chọn xây dựng thí điểm mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, đã được Bộ Công an công nhận và tiếp tục thực hiện trong năm 2024.

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, tình hình ANTT trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, chiến sĩ công an phường giữ mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, bám sát địa bàn hơn và giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở; tình hình tội phạm giảm; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; xây dựng và thực hiện hiệu quả 12 mô hình về ANTT.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Yến đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Công an tỉnh, Thành ủy, UBND TP.Bà Rịa, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phường Phước Trung. Đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an phường Phước Trung và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trong triển khai hiệu quả mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, UBND phường Phước Trung tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì các tiêu chí của Bộ Công an để năm 2024 giữ vững danh hiệu đã được công nhận. Công an tỉnh có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, rút ra bài học kinh nghiệm; tham mưu Tỉnh ủy tổng kết và nhân rộng.

MAI LIÊN