Sử dụng giấy tờ đất giả để vay tiền; Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Sử dụng giấy tờ đất giả để vay tiền

Ngày 14/10, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, N.T.D. (SN 1983, trú TP.Vũng Tàu) cho 1 người phụ nữ tên S. vay 350 triệu đồng. Sau đó, người này không có khả năng trả nên đã sang nhượng cho D. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mặc dù biết giấy chứng nhận trên là giả nhưng D. không trình báo cơ quan chức năng mà sử dụng giấy này để thế chấp vay tiền nhiều lần của bà P.T.M.L. (SN 1993, trú TP.Vũng Tàu) với tổng số 200 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Trộm 2 thùng bia của tạp hóa

Ngày 14/10, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, 1 thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 72F1-453… đến cửa hàng tạp hóa A.T (thuộc tổ 9, KP.Hải Dương, phường Kim Dinh), do ông P.V.S. làm chủ để mua 2 thùng bia Tiger. Ông S. mang bia cho thanh niên rồi quay vào nhà lấy đá thì người này điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Qua xác minh, điều tra, Công an TP.Bà Rịa mời đối tượng T.A.Kh. (SN 1996, trú tỉnh Sóc Trăng) đến làm việc. Tại đây, Kh. khai nhận hành vi vi phạm trên. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 14/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Công an huyện Long Điền) kiểm tra, phát hiện P.B.T. (SN 2000, trú huyện Long Điền) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Võ Thị Sáu (KP.Hải An, TT.Long Hải). Tang vật thu giữ 1 gói nilon bên trong chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Phước An)