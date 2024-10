Va chạm với xe ô tô, nam thanh niên tử vong

Ngày 14/10, Công an huyện Đất Đỏ đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn làm 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, anh Ng.H.S. (SN 1988, trú tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe ô tô BKS 69A - 011… lưu thông trên đường liên xã Láng Dài - Lộc An theo hướng từ xã Phước Long Thọ đến xã Lộc An (huyện Đất Đỏ). Khi đến trước trụ điện số 474XM/182/20 thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72P1-84… do anh Tr.T. Đ. (SN 2000, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, anh Đ. tử vong.

Tin, ảnh: TRÍ BÌNH