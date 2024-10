Giả danh cán bộ Nhà nước để lừa đảo; Tàng trữ trái phép chất ma túy

Giả danh cán bộ Nhà nước để lừa đảo

Ngày 13/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cán bộ Nhà nước. Theo trình bày của bị hại, bà N.H.O. (SN 1975, trú TP.Vũng Tàu) nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0825589073 giới thiệu là “Lê Huỳnh An”, cán bộ đang công tác tại một sở.

Người này cho bà O. biết, có đối tượng tên L.V.S. sử dụng căn cước công dân của bà để mua sim điện thoại số: 0339507… tại Đà Nẵng và sử dụng số điện thoại này để lừa đảo và rửa tiền. Sau đó, bà O. nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại giả danh công an, hướng dẫn, đe dọa, yêu cầu bà chuyển tiền vào số tài khoản tại một ngân hàng do đối tượng cung cấp. Bà O. đã chuyển khoản nhiều lần với tổng số tiền 756 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại đường Võ Thị Sáu, KP.Hải An, TT.Long Hải, Đội CSGT và Trật tự (Công an huyện Long Điền) thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, phát hiện Ph.B.Tr. (SN 2000, trú huyện Long Điền) đang tàng trữ trái phép 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện Tr. dương tính với ma túy đá. (Trí Bình)

Va chạm xe tải, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại ngã tư đường nông thôn khu chế biến hải sản thuộc ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Theo hồ sơ, xe ô tô BKS 51C-122… do anh L.Tr.Ch. (SN 1995, trú tỉnh Bạc Liêu) điều khiển lưu thông trên đường nông thôn theo hướng đường Ven Biển vào khu chế biến hải sản thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 86B4-392… do chị Ph.Th.A.Th. (SN 2009, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển, lưu thông trên đường nông thôn theo hướng xã Phước Hội về khu chế biến hải sản. Hậu quả, chị Th. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Đất Đỏ điều tra làm rõ. (Bình Trí)