Giả danh công an, điện lực, công chức sở, ngành gọi điện lừa đảo

Thời gian qua, Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT ghi nhận phản ánh về tình trạng tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo. Trong đó, phổ biến là các cuộc gọi mạo danh cơ quan công an yêu cầu cài đặt ứng dụng cập nhật thông tin sổ hộ khẩu điện tử. Các đối tượng này yêu cầu công dân chụp ảnh, cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, giấy tờ khác,… với lý do kích hoạt tài khoản cập nhật hộ khẩu điện tử. Các đối tượng lừa đảo cũng yêu cầu người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng qua đường dẫn kẻ xấu cung cấp. Đây thực tế là ứng dụng độc hại để các đối tượng lợi dụng chiếm quyền sử dụng điện thoại, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Cùng với đó, tuần qua cũng xảy ra tình trạng giả danh nhân viên điện lực, công chức một số sở, ngành yêu cầu người dân, DN cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện hành vi lừa đảo.

Do đó, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi không rõ nguồn gốc tuyệt đối không cung cấp thông tin, không chuyển tiền, không truy cập liên kết lạ; lưu lại các bằng chứng (tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi), phản ánh tới DN viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý nếu có hiện tượng trên hoặc báo ngay cho cơ quan công an để xử lý.

