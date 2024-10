Mở cửa ô tô gây tai nạn, có thể bị phạt tù

Thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người do bất cẩn khi mở cửa xe ô tô. Hành vi này sẽ bị xử lý ra sao?

Hình ảnh vụ tai nạn giao thông vào trưa 13/10 khiến bà L.T.H.H. (SN 1976, trú TP.Vũng Tàu) tử vong. (Ảnh người dân cung cấp)

Mới đây, trưa 13/10, bà L.T.H.H. (SN 1976, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô BKS 72C1-900… lưu thông trên đường Trương Công Định. Khi đến trước nhà số 244 Trương Công Định thì tài xế xe taxi BKS 72A-423… bất ngờ mở cửa, khiến xe bà H. va phải, làm bà ngã văng ra làn đường ngược lại. Đúng lúc này, xe ô tô BKS 72A-453… điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại cán qua, khiến bà H. tử vong.

Từng là nạn nhân của hành vi bất cẩn trên, anh Lê Anh Khoa (ngụ đường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) cho biết, cuối tháng 9 vừa qua, khi đi làm về qua đường Nguyễn Thái Học (TP.Vũng Tàu), anh va chạm vào cửa xe ô tô do một người phụ nữ điều khiển mở cửa thiếu quan sát. Cú va chạm bất ngờ khiến anh ngã xuống đường, trầy xước chân tay. “Rất may thời điểm đó không có phương tiện khác đi qua từ phía sau, nếu không, tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng”, anh Khoa kể.

Luật sư Nguyễn Thị Ưng, Trưởng Văn phòng luật sư Châu Giang, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phân tích, hành vi mở cửa xe gây tai nạn cho người khác tùy vào mức độ thiệt hại mà người gây tai nạn có thể bị xử lý ở các mức khác nhau. Luật Giao thông đường bộ quy định: Không mở cửa xe, không để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Điểm g, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP với mức phạt từ 400-600 ngàn đồng.

Để tránh lỗi vi phạm khi mở cửa xe, người điều khiển khi dừng, đậu xe phải đúng nơi quy định. Tài xế và người ngồi trên ô tô cần quan sát kỹ, thấy an toàn mới mở cửa bước xuống đường. Đối với người đi xe máy, trường hợp phát hiện có xe ô tô dừng, đậu phía trước phải giảm tốc độ và quan sát để tránh gặp tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, khi thấy có người mở cửa bước ra khỏi ô tô, người đi xe máy phải bấm còi báo hiệu hoặc dừng lại nếu có xe di chuyển hướng ngược lại, để tránh tai nạn không đáng có. Đặc biệt, khi mở cửa, người ngồi trên xe cần quan sát kỹ phía trước và phía sau bằng mắt thường và qua gương chiếu hậu; mở cửa một cách từ từ, người ra đến đâu cửa mở xe ra đến đó chứ không mở hết cửa. Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh

Bên cạnh đó, theo Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người tham gia giao thông đường bộ vi phạm thuộc các trường hợp sau: làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61-121%; gây thiệt hại về tài sản từ 100-500 triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm; phạt tù từ 3-10 năm đối với hậu quả làm chết 2 người; phạt tù từ 7-15 năm đối với hậu quả làm chết 3 người trở lên.

"Căn cứ quy định trên, người lái xe hoặc người ngồi trong xe ô tô có hành vi mở cửa xe ô tô mà không chú ý quan sát gây nên hậu quả chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ngoài ra, người gây tai nạn còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung như: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc không làm công việc nhất định từ 1-5 năm", luật sư Nguyễn Thị Ưng thông tin.

Bài, ảnh: MẠNH VŨ