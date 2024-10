Camera an ninh phủ khắp phường

Mô hình dân vận khéo “Vận động Nhân dân lắp đặt và hỗ trợ đường truyền internet kết nối với camera giám sát an ninh trên địa bàn phường” do Công an phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) triển khai, đã giúp lực lượng công an giải quyết nhanh nhiều vụ việc về vi phạm pháp luật, va chạm giao thông...

Công an phường Long Toàn theo dõi địa bàn từ hình ảnh camera ở các khu phố kết nối về Công an phường.

Giúp công an phá án nhanh

Sau buổi làm việc muộn, anh N.T.N. về nhà lúc 2h sáng, đậu xe ô tô trước cửa (đường Nguyễn Thị Hoa, KP.5, phường Long Toàn). Mệt mỏi và vội vàng, anh N. quên khóa cửa xe ô tô. Kẻ trộm đã mở cửa xe và lấy cắp của anh N. gần 20 triệu đồng tiền mặt để bên trong. Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Dựa vào hình ảnh, đặc điểm nhận dạng từ camera, Công an phường Long Toàn đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ đối tượng (sinh sống ở phường Phước Nguyên) trong cùng ngày.

Đó là một trong nhiều vụ việc được Công an phường Long Toàn xử lý kịp thời thông qua hình ảnh từ camera an ninh. Đây là hiệu quả của mô hình dân vận khéo “Vận động Nhân dân lắp đặt và hỗ trợ đường truyền internet kết nối với camera giám sát an ninh trên địa bàn phường”, do Công an phường Long Toàn triển khai từ năm 2022. Kể từ đó, hệ thống camera an ninh đã cung cấp thông tin giúp công an phường xử lý 85 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, phạm pháp hình sự, vi phạm hành chính, va chạm giao thông, trộm cắp...

Trung tá Nguyễn Thị Ngoan, Phó Trưởng Công an phường Long Toàn, cho biết trước đây, trên địa bàn phường có 63 camera an ninh, trong đó có 20 camera đã hư hỏng, mất tín hiệu. Tuy nhiên, nhờ số camera còn hoạt động, công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và duy trì an ninh trật tự tại phường đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2022, Công an phường Long Toàn được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” thông qua mô hình “Vận động Nhân dân lắp đặt và hỗ trợ đường truyền internet kết nối với camera giám sát an ninh trên địa bàn phường”. Năm 2024, đây là một trong 9 mô hình dân vận khéo tiêu biểu toàn tỉnh được Ban Dân vận Tỉnh ủy chọn để nhân rộng trong thời gian tới.

Người dân đồng tình hưởng ứng

Thực hiện mô hình, Chi bộ Công an phường Long Toàn đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường chủ động tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt camera nhằm hỗ trợ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, Công an phường cũng phối hợp với các cấp ủy, tổ dân vận và ban điều hành, ban công tác mặt trận khu phố tuyên truyền, vận động người dân chung tay thực hiện mô hình.

Thời gian đầu, chỉ có cán bộ và người dân KP.1 hưởng ứng mô hình. Sau khi thấy công an phường xử lý nhanh nhiều vụ trộm cắp, cướp giật, va chạm giao thông nhờ camera, các khu phố khác cũng nhanh chóng triển khai. Trên hầu khắp các tuyến đường của phường Long Toàn, từ đường lớn đến đường nhỏ, ngõ hẻm, ngã ba, ngã tư, khu đông dân cư... của 5/5 khu phố đều có camera an ninh. Tất cả được kết nối về máy chủ của khu phố hoặc kết nối với máy của Công an phường để theo dõi.

Đến nay, toàn phường có 113 camera an ninh chung được lắp đặt từ nguồn kinh phí ủng hộ của cán bộ, đảng viên, người dân, nhà hảo tâm. Ngoài ra, toàn phường còn có hơn 800 hộ dân lắp camera an ninh gia đình.

Ông Trương Văn Hoàng, Phó Ban điều hành KP.5 cho biết: “Chúng tôi khuyến khích các hộ dân lắp camera hướng ra đường để ghi lại hình ảnh, tiện cho việc trích xuất khi cần. Nhờ đó, nhiều vụ cướp giật hay va chạm giao thông được ghi lại rõ ràng, giúp công an phường điều tra nhanh chóng. Người dân rất đồng tình và yên tâm hơn khi vắng nhà”.

Hệ thống camera an ninh đã giúp công an giảm thời gian điều tra. Cụ thể, trước đây, công an phải mất 3-4 ngày để tìm ra tội phạm, nhưng giờ, nhờ hình ảnh rõ nét từ camera, nhiều vụ chỉ mất nửa ngày là đã bắt được đối tượng.

Trung tá Nguyễn Thị Ngoan đánh giá: “Hệ thống camera mang lại góc nhìn khách quan, hỗ trợ công tác điều tra, ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm pháp luật từ cơ sở, giảm tình trạng phạm pháp hình sự và vi phạm trật tự xã hội. Camera đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự địa phương”.

Bài, ảnh: THI PHONG