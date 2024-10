Bị lừa hơn 3,6 tỷ đồng; Va chạm với xe ô tô, 1 người bị thương nặng

Bị lừa hơn 3,6 tỷ đồng

Ngày 25/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, anh L.N.T.L. (SN 1998, trú TP.Vũng Tàu) được thêm vào nhóm Telegram có tên “Booking Kiều nữ UNLIMITED” và được giới thiệu về dịch vụ. Sau khi trò chuyện, tài khoản trên giới thiệu anh L. liên hệ với một số tài khoản khác để được hướng dẫn đăng ký và chuyển tiền để được cung cấp dịch vụ. Sau nhiều lần thực hiện chuyển khoản, phía cung cấp dịch vụ báo anh L. thực hiện sai, nên muốn lấy lại số tiền đã chuyển khoản thì phải chuyển khoản bằng số tiền đã chuyển trước đó. Tổng cộng anh L. đã chuyển khoản hơn 3,6 tỷ đồng vào tài khoản các đối tượng chỉ định. Phát hiện bị lừa, anh L. đã đến công an trình báo. (Nguyễn Văn)

Va chạm với xe ô tô, 1 người bị thương nặng

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 0+100, đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ). Trước đó, xe mô tô BKS 72H1-080… do ông L.H.H. (SN 1984, trú trú huyện Đất Đỏ) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 47A-490… do ông N.J. (SN 1981, ở KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, ông H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Trí Bình)