Vết sẹo trên mí mắt và sự hồ đồ của cơ sở làm đẹp

Không có giấy phép thực hiện các dịch vụ xâm lấn, nhưng cơ sở Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa (trước đây có địa chỉ ở TP.Bà Rịa, nay đã chuyển đến huyện Long Điền) vẫn bất chấp, thực hiện các dịch vụ cắt mí, nâng mũi cho phụ nữ. 2 người đã thành nạn nhân vì làm đẹp ở cơ sở này.

Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa nằm trong con hẻm nhỏ của ấp Phước Lợi (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).

Hối hận và làm đơn tố cáo lên công an

Đã gần 2 năm trôi qua, biến chứng sau khi làm đẹp vẫn hiện hữu trên mặt của chị H., (ngụ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). Chị H. buồn rầu kể, do hốc mắt sâu và quầng thâm, nên chị đến Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa tiêm filler làm đầy.

Khi đến đây, ngoài tiêm filler hốc mắt, chủ cở sở Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa còn tư vấn chị H., làm thêm dịch vụ cắt mắt và nâng mũi. Chị vui vẻ làm theo tư vấn, với hy vọng mắt mũi sẽ đẹp hơn. Nhưng rồi, vài ngày sau, mũi của chị bắt đầu đỏ ửng. Dáng mũi thì quá cao, thiếu hài hòa. Chị H. đành trở lại cơ sở này rút sụn hạ mũi xuống.

Vài tháng sau, chị lại được chủ cơ sở Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa (lúc này cơ sở đã chuyển về ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) cấy mỡ trung bì ở bụng lên mũi và hẹn 6 tháng sau sẽ tiếp tục bỏ sụn vào lại để nâng mũi. Điều này trái với suy nghĩ ban đầu của chị H., là chỉ cần một lần can thiệp, thì dáng mũi sẽ đẹp. “Mũi tôi phải sửa 2-3 lần, trải qua nhiều ngày uống kháng sinh, đến nay dáng mũi vẫn chưa ưng ý”, chị H. hối hận phân trần.

Chị T. (TT.Long Hải, huyện Long Điền) cũng là nạn nhân của Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa. Chị T., kể, tháng 9/2023, chị đến Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa (TP.Bà Rịa) để xăm chân mày. Chị T., được chủ cơ sở Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa tư vấn sửa mí mắt và đồng ý thực hiện (nhiều lần sửa, chi phí khoảng 50 triệu đồng). Sau khi sửa mí mắt về, chị T., thường xuyên thấy ngứa, đau nhức, có những lúc mắt còn không nhắm được.

Tình trạng này kéo dài trong 8 tháng, làm chị Đ. tổn hại về sức khỏe và tinh thần. Chị tiếp tục đến Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa kiểm tra và phát hiện trong mí mắt còn sót chỉ. Sau đó, trải qua 3 lần cắt chỉ, mắt của chị T., mới hết các triệu chứng ngứa, đau nhức, nhưng mí mắt của chị vẫn còn để lại sẹo.

Bức xúc, chị T., đã làm đơn trình báo Công an tỉnh về Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa không có giấy phép hành nghề và không có bằng cấp nghiệp vụ. “Tôi làm đơn này mong muốn cơ quan chức năng đến kiểm tra, xử lý các sai phạm của Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa để không có thêm những nạn nhân tiếp theo”, chị T. cho biết.

Xử phạt 45 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của chị T., ngày 10/10, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh đã đến kiểm tra tại Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa, nhưng lúc này bà T.T.Đ., chủ cơ sở đi vắng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận nhân sự làm việc, cơ sở vật chất, cũng như một số loại máy móc, mỹ phẩm, sản phẩm dùng để làm đẹp có tại cơ sở nhưng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Đoàn kiểm tra đặt lịch hẹn mời bà T.T.Đ., chủ cơ sở Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa đến Sở Y tế làm việc và xuất trình hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến nội dung ghi trong biên bản kiểm tra.

Ngày 17/10, bà Đ. đến làm việc với Thanh tra Sở Y tế. Tại đây, bà T.T.Đ. cho biết, cơ sở Thẩm mỹ Mi An Bà Rịa bắt đầu hoạt động từ năm 2022 tại 59 Bạch Đằng (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa). Thời điểm năm 2023, bà có hợp tác với bác sĩ trên TP.Hồ Chí Minh, nhưng chỉ hưởng hoa hồng. Bác sĩ này trực tiếp làm đẹp cho chị T. tại cở sở. Tuy nhiên, khi bị chị T. phản ánh, bà Đ. không còn liên lạc được với bác sĩ, nên bà phải chịu trách nhiệm. Cuối năm 2023, cơ sở ngưng hoạt động ở TP.Bà Rịa và chuyển về ấp Phước Lợi (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).

Trong quá trình làm việc, bà Đ. xuất trình đầy đủ hóa đơn sản phẩm Perfecteo của Công ty DVP, kem dưỡng trắng da toàn thân của AB Cosmetics; riêng 2 máy Picoway và F& Beauty do người thân gửi nhờ và bà không sử dụng 2 loại máy này. Bà Đ. chỉ xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thẩm mỹ số 49F8019567, đăng ký lần đầu ngày 26/9/2024 (do Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Long Điền cấp). Giấy chứng nhận này chỉ cho phép cơ sở hành nghề, kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (spa, chăm sóc da) và hoạt động y tế khác phun, xăm thẩm mỹ. Bà Đ. không xuất trình được giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tại buổi làm việc, Thanh tra Sở Y tế cho rằng, cơ sở làm thủ thuật xâm lấn là vi phạm quy định vì đây là dịch vụ phải có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bà Đ. thừa nhận hành vi vi phạm nói trên và cam kết không tái phạm. Với vi phạm này, Thanh tra Sở Y tế đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.Đ. số tiền 45 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Tôn, Chánh Thanh tra (Sở Y tế) thông tin thêm, đã yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời tháo gỡ các bảng quảng cáo liên quan đến điều trị thẩm mỹ. Thanh tra sở sẽ kiểm tra đột xuất nếu phát hiện tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM