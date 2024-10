Bị lừa qua mạng gần 7 tỷ đồng; Đột nhập trộm tài sản...

Bị lừa qua mạng gần 7 tỷ đồng

Ngày 24/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, bà T.T.D.H. (SN 1985, trú TP.Vũng Tàu) kết bạn và làm quen trên Zalo với “Li Qing”. Tài khoản “Li Qing” hướng dẫn bà H. mua vé xem ca nhạc để bán lại kiếm lời và gửi link privateplacementvip-asia.work để tạo tài khoản giao dịch. Bà H. làm theo hướng dẫn của “Li Qing” và chuyển vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Sau đó, bà H. biết bị lừa đảo nên đến công an trình báo. (Lê Nguyễn)

Đột nhập trộm tài sản

Ngày 24/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.H.L. (SN 1981, trú tỉnh Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, L. đột nhập vào nhà T.T.H. (ở hẻm 15 Hoàng Hoa Thám, phường 2) trộm nhiều tài sản, gồm: 1 ĐTDĐ, 1 đồng hồ Samsung Watch 6, 1 laptop, 1 ổ cắm USB và 1 cục sạc điện thoại. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 24/10, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Võ Thị Sáu (khu dân cư số 7). Tại địa điểm trên, Công an huyện Côn Đảo bắt quả tang đối tượng N.K.D. (SN 1996) và P.T.P. (SN 1994, cùng trú tỉnh Bạc Liêu) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 3 gói nilon được hàn kín và 3 túi zip được hàn kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy). (Sơn Khê)