Xử lý vi phạm nồng độ cồn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT Công an tỉnh và các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, quyết liệt xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cán bộ CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện lưu thông trên QL51 đoạn qua phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ).

Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm

Theo đánh giá của cơ quan công an, dịp nghỉ lễ, việc sử dụng rượu bia của người dân tăng cao. Vì vậy, để góp phần ngăn chặn nguy cơ mất ATGT do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn gây ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh trực 100% quân số, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Trong đó, thường xuyên thay đổi vị trí, khung giờ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tất cả các quốc lộ, tuyến đường nội thị.

Đơn cử, tối 1/9, trong quá trình kiểm tra người điều khiển phương tiện lưu thông trên QL51 đoạn qua phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ), lực lượng CSGT-Công an tỉnh phát hiện 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Là một trong số các trường hợp bị xử lý, anh V.N.Đ. (trú xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) vi phạm nồng độ cồn 1,175mg/lít khí thở nói: “Nghỉ lễ nên chúng tôi có rủ nhau uống vài lon bia. Tôi đã biết lỗi và sẽ không tái phạm”.

Tại huyện Xuyên Mộc, tối 2/9, lực lượng CSGT cũng tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại các tuyến đường chính của TT.Phước Bửu và TL328, 329, qua đó, phát hiện 21 trường hợp vi phạm.

Trung tá Quách Văn Thanh, Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, lực lượng CSGT trực 100% quân số phối hợp cùng các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Đồng thời, tổ chức điều tiết giao thông ở những tuyến đường trọng điểm, trước các khu du lịch nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như những năm trước.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện, lập biên bản xử lý 65 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Trong đó, hơn 50% vi phạm về nồng độ cồn.

Kết hợp tuyên truyền

Bên cạnh công tác tuần tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, cán bộ, chiến sĩ kết hợp tuyên truyền người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự ATGT, nhất là không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông…

Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT-Công an tỉnh cho biết, thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT và công an các huyện, thị xã, thành phố phân công, bố trí lực lượng CSGT và huy động các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8-3/9) lực lượng CSGT toàn tỉnh phát hiện, lập biên bản xử lý 992 trường hợp vi phạm trật tự ATGT (đường bộ 978 trường hợp, đường thủy nội địa 14 trường hợp). Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 265 trường hợp (tạm giữ 11 xe ô tô, 253 xe mô tô và 1 phương tiện khác). Toàn tỉnh xảy ra 1 vụ TNGT, làm 1 người chết và 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT giảm 5 vụ, giảm 2 người chết và 2 người bị thương.

Trong đó, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; điều khiển xe không đúng tốc độ quy định; vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đua xe trái phép…

“Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nên tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong các ngày nghỉ lễ được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép, người dân và du khách đi lại thông suốt, an toàn”, Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN