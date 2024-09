Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Xử lý đối tượng xâm hại trẻ em

Cố ý gây thương tích

Ngày 25/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, anh N.Đ.G. (SN 1994, trú TX.Phú Mỹ) cùng anh L.V.C. và chị H.L.C. (vợ anh L.V.C.) đến ngân hàng trên đường Trần Hưng Đạo (phường 1) làm hồ sơ vay vốn. Sau đó, anh G. và chị H.L.C. ra cổng chờ anh L.V.C. thì có 4 đối tượng (2 nam và 2 nữ) không rõ lai lịch cầm điện thoại quay video và chửi chị H.L.C. Hai đối tượng nam dùng tay đánh, đấm vào đầu, còn 2 phụ nữ dùng đá ném trúng người anh G. (Trí Nhân)

Cố ý làm hư hỏng tài sản

Ngày 25/9, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Ng.V.T.E. (SN 1993, trú tỉnh Vĩnh Long) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, do mâu thuẫn từ trước nên E. đến nhà ông N.D.H. (SN 1984, trú phường Long Tâm) dùng dao chém nhiều nhát vào cửa cuốn làm hư hỏng 8 thanh lá hộp kim loại nhôm, trị giá khoảng 3,8 triệu đồng. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý T.D.P. (SN 1991, phường 10) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nơi ở. Tang vật thu giữ 1 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy dạng đá). (Nguyễn Văn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 25/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh công an. Theo trình bày của bị hại, đối tượng lạ sử dụng số điện thoại 0942.194… gọi điện cho ông L.V.H. (SN 1972, trú huyện Xuyên Mộc) xưng là cán bộ Công an huyện Xuyên Mộc yêu cầu kết bạn với tài khoản Zalo “Nguyễn Long”. Sau đó, tài khoản này hướng dẫn ông H. vào đường link “dichvucong.qsgov.com” để cài đặt mã định danh mức độ 2. Ông H. cùng người nhà làm theo hướng dẫn, thì bị đối tượng chiếm quyền sử dụng internet banking chiếm đoạt hơn 550 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Xử lý đối tượng xâm hại trẻ em

Ngày 25/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đ.A.Ph. (SN 2003, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi hiếp dâm và dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ, Ph. quen biết với cháu M.T.H.N. (SN 2011, trú TP.Vũng Tàu) qua ứng dụng Messenger. Sau đó, Ph. và N. đã quan hệ tình dục. (Sơn Khê)