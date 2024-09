Vào trụ sở công an lấy trộm xe của mình đang bị tạm giữ

Không có giấy tờ hợp lệ để xử lý vi phạm hành chính, 2 đối tượng đã bàn nhau lẻn vào bãi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông của Công an TP Vũng Tàu trộm xe máy của mình.

Ngày 23/9, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối và bắt tạm giam Vũ Trọng Đ. (SN 2004, trú tỉnh Bình Phước); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thế Q. (SN 2004, trú TP.Vũng Tàu) cùng về tội trộm cắp tài sản.

Bãi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông tại trụ sở Công an TP.Vũng Tàu.

Theo hồ sơ, ngày 16/12/2023, Đ. điều khiển xe mô tô BKS 72G1-283… chở theo Q. vi phạm hành chính, nên bị lực lượng CSGT-Công an TP. Vũng Tàu lập biên bản tạm giữ phương tiện. Ngày 30/12/2023, Q. cùng Đ. đến Đội CSGT và Trật tự để xử lý vi phạm hành chính nhưng, không đủ giấy tờ theo yêu cầu nên không được giải quyết.

Do đó, Đ. và Q. bàn bạc trộm xe mô tô biển số BKS 72G1-283… đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an TP.Vũng Tàu. Sau đó, Đ. điều khiển xe mô tô trên đi trên đường thì bị lực lượng CSGT tuần tra, phát hiện, bắt giữ giao Cơ quan CSĐT-Công an TP.Vũng Tàu để điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN