Bắt đối tượng có hành vi đồi bại; Giả danh công an lừa đảo...

Bắt đối tượng có hành vi đồi bại

Ngày 24/9, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông H.A.K. (SN 1974, chỗ ở thôn Quảng Thành, xã Nghĩa Thành) mời Nguyễn Trọng L. (SN 1974, trú huyện Châu Đức) nhậu. Khi nhậu về đi bộ ngang qua nhà ông K., đối tượng L. nhớ trong nhà chỉ có cháu H.P.T. (SN 1999, con gái ông K) nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Khi L. đang thực hiện hành vi đồi bại thì cháu T. thoát được chạy ra ngoài hô hoán cùng người dân xung quanh bắt giữ đối tượng giao công an xử lý. (Lê Nguyễn)

Giả danh công an lừa đảo

Ngày 24/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của bị hại, V.T.P.C. (SN 1983, trú phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) bị các đối tượng giả danh công an gọi điện và gửi đường link để cài đặt đồng bộ giấy tờ trên cổng thông tin chính phủ, kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt. Khi chị C. mở app ngân hàng trên điện thoại thì bị chiếm quyền điều khiển và chiếm đoạt số tiền gần 50 triệu đồng. (Phước An)

Ô tô tông vào cây ven đường, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Tỉnh lộ 44A. Trước đó, N.H.L. (SN 1991) điều khiển xe ô tô BKS 72A-687… chở theo 5 người gồm: P.D.T. (SN 1994), Ng.K.Th. (SN 1987), Ng.Qu.A. (SN 2000), T. Th.T. (SN 1990) và Ng.V.H. (SN 1990, cùng trú huyện Long Điền) lưu thông trên Tỉnh lộ 44A. Khi đến khu vực thuộc ấp An Thạnh (xã An Ngãi, huyện Long Điền) thì va chạm vào cây xanh ven đường. Hậu quả, P.D.T. tử vong, N.V.H. bị thương. (Nguyễn Văn)