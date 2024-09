Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1043/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ GT-VT và các bộ liên quan biên soạn tài liệu chung phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng như những văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật này.

Trên cơ sở tài liệu tập huấn, các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Trật tự, an toàn giao thông đến từng đối tượng cụ thể và tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ công an, cán bộ, công chức địa phương làm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đồng thời, trước ngày 15/11/2024 phải xây dựng văn bản hướng dẫn về phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải tại địa phương.

PHƯƠNG ANH