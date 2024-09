Bảo đảm an toàn từ nhà đến trường

Tai nạn giao thông là mối đe dọa lớn, đặc biệt đối với trẻ em và học sinh, khiến vấn đề đảm bảo an toàn giao thông trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nỗ lực của các cơ quan chức năng, nhà trường và cộng đồng đã và đang mang lại những thay đổi tích cực, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn cho các em.

Ban ATGT tỉnh hướng dẫn cho sinh viên Cao đẳng sư phạm BR-VT cách lái xe an toàn.

Những con số biết nói

Mỗi sáng, hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên khắp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng loạt đến trường. Trong hành trình đến trường, phụ huynh thường trực nỗi lo về vấn đề an toàn giao thông của con em mình, bởi tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và thương tích cho trẻ em. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng của cộng đồng, chúng ta đang từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn.

Ông Dương Quang Tấn, Phó chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết: “Trong 9 tháng năm 2024, tỉnh đã ghi nhận 324 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 152 người thiệt mạng và 247 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn tăng 17, số người chết giảm 19, trong khi số người bị thương lại tăng thêm 39”. Con số này là đáng báo động, đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh và sinh viên trong năm học mới, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Lực lượng CSGT tỉnh cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát và duy trì trật tự tại các tuyến đường, đặc biệt là khu vực cổng trường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ tương tác với các chuyên gia giao thông về các tình huống giao thông trên đường.

Hiệu quả từ các lớp tuyên truyền

Những buổi hướng dẫn về an toàn giao thông do Ban ATGT tỉnh tổ chức đã mang lại kết quả tích cực. Tại một buổi tập huấn, Lê Ngọc Khánh Hà, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ: "Tôi rất thích tham gia những buổi học này, vì chúng giúp tôi hiểu rõ và tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Các hoạt động như đố vui, xử lý tình huống thực tế làm buổi học trở nên thú vị và thu hút sự chú ý của sinh viên".

Tương tự, em Nguyễn Gia Bảo, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) bày tỏ: “Lớp học kỹ năng lái xe an toàn giúp chúng em nhận thức được các tình huống nguy hiểm và cách xử lý để tránh tai nạn xảy ra”.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của lực lượng CSGT tại cổng trường vào giờ cao điểm cũng giúp tạo cảm giác an tâm cho phụ huynh và học sinh. Ông Trần Văn Lành, một phụ huynh tại TP.Bà Rịa cho biết: "Tôi rất yên tâm khi thấy CSGT hướng dẫn phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định, giữ trật tự giao thông trước cổng trường. Tôi mong các cơ quan chức năng sẽ xử lý dứt điểm tình trạng xe đưa đón học sinh dừng, đậu lộn xộn, gây ùn tắc trước cổng trường".

Hướng đến “Cổng trường an toàn”

Ông Dương Quang Tấn cho biết thêm, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về an toàn giao thông, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhà trường trong việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn. Các địa phương cũng yêu cầu học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Ban ATGT tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và các trường học triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" và tăng cường vai trò của đội cờ đỏ cùng tổ xung kích an toàn giao thông trong trường học. Lực lượng CSGT sẽ nhắc nhở, răn đe và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi tập huấn kỹ năng lái xe an toàn ở Trường THPT Nguyễn Huệ, TS.Nguyễn Đinh Vĩnh Mẫn - chuyên gia về giao thông, nhấn mạnh, nếu các em học sinh nhận thức được những nguy cơ mất an toàn giao thông, cả chủ quan và khách quan và biết cách xử lý tình huống nguy hiểm, thì sẽ giúp đảm bảo an toàn cho chính các em trên đường đến trường.

“An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, mà là của cả cộng đồng. Mỗi người, với những hành động nhỏ của mình, đều có thể góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Chúng ta hãy chung tay để đường đến trường của các em là cung đường an toàn và tràn ngập niềm vui”, ông Dương Quang Tấn kêu gọi.

Bài, ảnh: VÕ ĐỨC